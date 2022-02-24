Hırsızlık şüphelisi 4 kadın yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 kadın şüpheli gözaltına alındı.

PAYLAŞ
  • 24.02.2022 11:30
  • Güncelleme: 24.02.2022 11:43
Hırsızlık şüphelisi 4 kadın yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 kadın şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri; ikametten 70 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları tespit edilen H.K, D.K. ve S.S.G.’nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar sonrasında düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların yapılan incelemelerinde şüphelilerden D.K’nin ’hırsızlık’ suçlarından arandığı, H.K. hakkında ise 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Ayrıca yakalanan C.A.’nın ise ’konut dokunulmazlığını ihlal’ ve ’bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan iki adet aranma kaydının bulunduğu ve hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Ekmekte iki kez ertelenen zam, yarın uygulanacak

Ekmekte iki kez ertelenen zam, yarın uygulanacak

Hırsızlar bu kez odun çaldı, aileler tedirgin

Hırsızlar bu kez odun çaldı, aileler tedirgin

Başkan Büyükkılıç, ORAN Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı

Başkan Büyükkılıç, ORAN Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı

Telefon kap-kaççısı yakalandı

Telefon kap-kaççısı yakalandı

Hırsızlık şüphelisi 4 kadın yakalandı

Hırsızlık şüphelisi 4 kadın yakalandı

Bünyan'da tarihi ve kültürel miraslar incelendi

Bünyan'da tarihi ve kültürel miraslar incelendi

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

Kayseri’de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

2
Adem Özbek hayatını kaybetti

Adem Özbek hayatını kaybetti

3
Dürüm fiyatları güncellendi

Dürüm fiyatları güncellendi

4
Berberlere fiyat güncellemesi

Berberlere fiyat güncellemesi

5
Ayşegül Pürnek, şehadetinin 5'inci yılında anıldı

Ayşegül Pürnek, şehadetinin 5'inci yılında anıldı

6
İlkokul öğrencilerinin 'öğretmen' eylemi

İlkokul öğrencilerinin 'öğretmen' eylemi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Psikolog Enes Delikuş: 'Takıntı hastalığı kadınlarda daha fazla görülüyor'

Psikolog Enes Delikuş: “Takıntı hastalığı kadınlarda daha fazla görülüyor”

Sami Boydak 'terörizmin finansmanı' suçundan beraat etti

Sami Boydak 'terörizmin finansmanı' suçundan beraat etti

DAHA FAZLA
Kayserispor, Trabzonspor maçına hazır

Kayserispor, Trabzonspor maçına hazır

Talas'ta tarımsal eğitimler devam ediyor

Talas'ta tarımsal eğitimler devam ediyor

Başkan Çolakbayrakdar: 'Geleceğimiz ve istikbalimiz olan evlatlarımız gözbebeğimiz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Geleceğimiz ve istikbalimiz olan evlatlarımız gözbebeğimiz'

Başkan Yalçın, Talas'ı örnek gösteren vatandaşla buluştu

Başkan Yalçın, Talas’ı örnek gösteren vatandaşla buluştu

Milletvekili Arık:'Akkışla devlet hastanesi bekliyor'

Milletvekili Arık:'Akkışla devlet hastanesi bekliyor'