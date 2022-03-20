Hırsızlık şüphelileri yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda hırsızlık şüphelisi olduğu belirlenen 2 kişi yakalandı.

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  • 20.03.2022 13:14
  • Güncelleme: 20.03.2022 13:28
Hırsızlık şüphelileri yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda hırsızlık şüphelisi olduğu belirlenen 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre kentte meydana gelen 21 bin TL değerinde açıktan hırsızlık olayı ile bin TL değerinde otodan hırsızlık olayı ile ilgili Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda olayların şüphelilerinin A.S. ve A.Ö. olduğu belirlendi. Ekiplerce yapılan operasyonda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Kayseri Gündem
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