Hırsızlık operasyonunda 3 gözaltı
Kayseri'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon sonucunda hırsızlık yaptığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.
- 12.01.2022 09:17
- Güncelleme: 12.01.2022 09:17
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince kentte çeşitli çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda hırsızlık suçundan aranan D.Y. (34), iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla A.Ş (23), ikametten hırsızlık yaptığı iddiasıyla O.Ö (27) ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.
BGC
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