Hırsızlık operasyonunda 3 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince kentte çeşitli çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda hırsızlık suçundan aranan D.Y. (34), iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla A.Ş (23), ikametten hırsızlık yaptığı iddiasıyla O.Ö (27) ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.