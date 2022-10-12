Hırsızlık için girdikleri evde ev sahibini öldüren 4 sanık yeniden hakim karşısında

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde hırsızlık yapmak için girdikleri evin sahibini öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 4 sanık, önceki duruşmada verilen kararın bozulmasının ardından yeniden hakim karşısına çıktı.

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  • 12.10.2022 15:35
  • Güncelleme: 12.10.2022 17:50
Hırsızlık için girdikleri evde ev sahibini öldüren 4 sanık yeniden hakim karşısında
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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde hırsızlık yapmak için girdikleri evin sahibini öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 4 sanık, önceki duruşmada verilen kararın bozulmasının ardından yeniden hakim karşısına çıktı.

7 Ağustos 2020’de ilçeye bağlı Gesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana gelen olayda, İ.Y.’nin balkondan düştüğü ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, şahsın öldüğünü tespit etti. Olayın ardından soruşturma başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İ.Y.’nin hırsızlık için eve giren Y.D, B.T., H.K. ve A.Ş. tarafından balkondan atılarak yaşamını yitirdiğini belirledi. Ekipler tarafından gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kayseri Adalet Sarayı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan sanıklardan H.K, ’kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve ’birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma’ suçundan 9 yıl 9 ay, Y.D, B.T. ve A.Ş. ise ’birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma’ suçundan 9 yıl 9’ar ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

İstinaf kararı bozdu, sanıklar yeniden hakim karşısına çıktı

İstinafın kararı bozmasının ardından tutuklu sanıklar Y.D, B.T. H.K. ve A.Ş. bugün 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmada sanık ve müşteki avukatları da hazır bulundu. Mahkemede kendilerini savunan tutuklu sanıklar, savunan tutuklu sanık H.K, beraatlarını talep etti. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

İHA

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