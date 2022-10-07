Hırsızlık hükümlüsü yakalandı

Kayseri'de hakkında 'hırsızlık' suçundan 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, başarılı bir operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi. 

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  • 07.10.2022 10:20
  • Güncelleme: 07.10.2022 10:20
Hırsızlık hükümlüsü yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. 

Hakkında ‘bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hırsızlığı’ suçundan kesinleşmiş 23 yıl hapis cezası bulunan Ş. G.’nin Boztepe Mahallesi'nde bir adreste yaşadığı belirlendi. Savcılık kararıyla düzenlenen operasyonda hükümlü kıskıvrak yakalandı. 

Emniyete götürülen Ş.G. buradaki işlemlerin ardından Bünyan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

1ha

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