Hırsızlara darbe: 23 gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda 36 hırsızlık olayının şüphelisi 23 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

PAYLAŞ
  • 26.10.2022 14:41
  • Güncelleme: 26.10.2022 15:42
Hırsızlara darbe: 23 gözaltı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda 36 hırsızlık olayının şüphelisi 23 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki hırsızlık olaylarının faillerini yakalamak amacıyla operasyon düzenlendi. Farklı adreslere düzenlenen eş zamanlı şafak operasyonunda 36 hırsızlık olayının şüphelisi 23 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda ele geçirilen hırsızlık malzemeleri ve silahlara da el konuldu.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Şeffaf Oda hız kesmiyor

Şeffaf Oda hız kesmiyor

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 3 caddenin asfaltı bitmek üzere

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 3 caddenin asfaltı bitmek üzere

Başkan ve vali sokak basketbolu oynadı

Başkan ve vali sokak basketbolu oynadı

Tırmanma Şampiyonası'nın 3. randevusu Kayseri'de

Tırmanma Şampiyonası'nın 3. randevusu Kayseri'de

Hırsızlara darbe: 23 gözaltı

Hırsızlara darbe: 23 gözaltı

Milletvekili Ataş:''Bugün Ülkenin her yerinden yolsuzluk fışkırmaktadır!''

Milletvekili Ataş:''Bugün Ülkenin her yerinden yolsuzluk fışkırmaktadır!''

Çok Okunanlar
1
5'inci Kitap Fuarı açılıyor

5’inci Kitap Fuarı açılıyor

2
Şüphelenilen şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Şüphelenilen şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

3
Valilik ve Büyükşehir'den tarihi mekânda 'Orta Asya Türk Müziği' konseri

Valilik ve Büyükşehir'den tarihi mekânda 'Orta Asya Türk Müziği' konseri

4
Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

5
Kayserispor ile Galatasaray 43. randevuda

Kayserispor ile Galatasaray 43. randevuda

6
Kedi Bacağı Festivali iptal edildi

Kedi Bacağı Festivali iptal edildi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aç kalan domuz sürüsü yerleşim alanına indi: Çiftçiler tedirgin

Aç kalan domuz sürüsü yerleşim alanına indi: Çiftçiler tedirgin

Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

DAHA FAZLA
KUMSmall'da Cumhuriyet Bayramı Konseri

KUMSmall'da Cumhuriyet Bayramı Konseri

30 yılda çizdiği resimleri çalıştığı adliyede sergiledi

30 yılda çizdiği resimleri çalıştığı adliyede sergiledi

Kayserispor – Adana Demirspor maçını Volkan Bayarslan yönetecek

Kayserispor – Adana Demirspor maçını Volkan Bayarslan yönetecek

Kayseri'nin denizi ağaçlandırılıyor

Kayseri'nin denizi ağaçlandırılıyor

Boşandığı gün kayınvalidesini bıçaklayan sanığa 10 yıl hapis cezası

Boşandığı gün kayınvalidesini bıçaklayan sanığa 10 yıl hapis cezası