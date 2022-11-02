Hırsızlar bina sakinleri tarafından yakalandı

Kayseri'de bulunan bir binada oturan yeni evli çiftin altınlarını çalarak kaçan kadın hırsızlar birkaç hafta sonra tekrar aynı binaya geldi. İkinci kez girdikleri binada hırsızlık yapmak isteyen kadınlar bina sakinleri tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi.

Hırsızların binaya girişleri güvenlik kameralarına yansıdı.