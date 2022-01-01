Hırsız, girdiği evi önce soydu sonra ateşe verdi

Aydın'ın Söke ilçesinde hırsızlık için girdiği bir evden televizyon çalan şahıs, ardından evi ateşe verdi. Şahısın eve girişi ve ateşe verdiği anlar anbean kameralara yansıdı.

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  • Güncelleme: 01.01.2022 12:38
Hırsız, girdiği evi önce soydu sonra ateşe verdi
Aydın'ın Söke ilçesinde hırsızlık için girdiği bir evden televizyon çalan şahıs, ardından evi ateşe verdi. Şahısın eve girişi ve ateşe verdiği anlar anbean kameralara yansıdı.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Aydın’ın Söke ilçesinde hırsızlık için girdiği bir evden televizyon çalan şahıs, ardından evi ateşe verdi. Şahısın eve girişi ve ateşe verdiği anlar anbean kameralara yansıdı.

Olay, Yenikent Mahallesi’nde sabah karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs evin kapısını tornavida ile açtı. Daha sonra eve giren şahıs salonda bulunan televizyonu aldı. Ardından da evi ateşe verip bölgeden uzaklaştı. Evden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında evde büyük çapta maddi hasar oluştu. Eşyalı olarak kiraya verilen bir ev olduğu öğrenilen evde, olay anında kimsenin bulunması büyük bir facianın önüne geçti. Şahsın evin kapısını tornavida ile açıp, içeri girdiği ve evi ateşe verdiği anlar ise güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Olayla ilgili kamera kayıtlarını inceleyen polis şahsın kimliğinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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