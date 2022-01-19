Hikmet Karaman: 'Top rakipteydi ama biz akıllı şekilde hücuma çıktık'

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Medipol Başakşehir galibiyetinin ardından, 'Top rakipteydi ama biz akıllı şekilde hücuma çıktık' dedi.

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  • 19.01.2022 21:32
  • Güncelleme: 20.01.2022 08:59
Hikmet Karaman: 'Top rakipteydi ama biz akıllı şekilde hücuma çıktık'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Medipol Başakşehir galibiyetinin ardından, “Top rakipteydi ama biz akıllı şekilde hücuma çıktık” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Kayserispor, sahasında Medipol Başakşehir’i 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hikmet Karaman, milli takım arasını çok iyi değerlendirmek istediklerini söyleyerek, “Maçtan önce Carole’nin pozitif çıkan testi, Mert Çetin’in de korona virüsten yeni çıktığı için Bertalocci de Karagümrük’te oynadığı son maçında darbeden dolayı riske etmedik ve daha sonra da Thiam, Afrika Kupası, Mensah’ın ve Dimitri’in sakatlığı bu bilinenler. Maçtan önce böyle bir eksik ve başlangıç yaptık. Başakşehir takımı ligin en çok topa sahip olan birinci takımı. Zaten bu maça kadar Başakşehir takımı bu ligde topa en çok sahip olan ve minimum pas hatası yapan ilk takım fakat diğer konularda baktığınızda, mesela biz ligde top kapmada lig üçüncüsüyüz. Onlar 20. ve geçiş oyununda biz ligde 9 takımdan biriyiz, onlar 18. sırada, bütün goller yerleşik düzenlerden atılmış. Böyle 2 takımın maçı ve dolayısıyla belki top rakip takımdaydı ama biz oyunu kontrol etmesini, akıllı bir şekilde de hücuma çıkmasını zaman zaman yapabildik zaman zaman yapamadık. Önemli olan 3 puandı. Müthiş önemliydi 3 puan. Oyuncularımın hepsini tebrik ediyorum. Tüm takımla birlikte çalışıp farklı bir takım yapısı ile milli takım arasını değerlendirebiliriz. Ben de hep bunu bekliyorum çünkü ilk devre sakatlıklardan çok çektik. Şimdi bu rekabet ortamının olması ve Abdulkadir Parmak’ın da takıma katkı yapacağını gördük. 90 dakikaya baktığında Abdulkadir Parmak bu takıma katkı yapacak dedirtti” diye konuştu.

İHA

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