Heyecan ve Aksiyon Dolu Oto Slalom Yarışmasına Yoğun İlgi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi ve Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü işbirliği ile düzenlenen Slalom Oto Yarışmasına sporseverlerin, oto yarış tutkunların ile ailelerin yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

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  • 29.10.2022 17:53
  • Güncelleme: 29.10.2022 18:30
Heyecan ve Aksiyon Dolu Oto Slalom Yarışmasına Yoğun İlgi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi ve Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü işbirliği ile düzenlenen Slalom Oto Yarışmasına sporseverlerin, oto yarış tutkunların ile ailelerin yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Melikgazi Belediyesi olarak farklı etkinlikte vatandaşları bir araya getirerek heyecan ve aksiyon dolu bir gün yaşattıklarını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Hafta sonu oto yarış tutkunlarına yine ev sahipliği yaptık. Nefes nefese izlenen yarışmalarda büyük heyecan ve coşku yaşandı. Slalom yarışları iki ayı grupta yapıldı. Araç uzunluğu 4 metre altı ve üstü olmak üzere. Toplam 34 yarışmacı yar aldı. Bu yarışmalardan ikisi bayan ve ayrıca da bir engelli yarışmacımız yer aldı. Yarışma sonucunda düzenlenen ödül töreninde saniye farkı ile kazananlara ödülleri verildi. Ancak esas kazanan Kayserimiz oldu. Çünkü hem tanıtım hem de sosyal bir etkinlik olarak Kayserimizin bu alanda da merkez olduğunu göstermiş olduk. Gerek bugün yapılan ’slalom’ ile yarın yapılacak olan ’tırmanma’ yarışmalarında Kayserimize yeni bir misyon ve vizyon katmış olduk” dedi.

Gerçekleştirilen ödül töreninde tüm yarışmacılar ve özellikle bir engeli ile iki bayan yarışmacıyı kutlayan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, yarınki tırmanma yarışmasının startını vererek heyecan ve aksiyonun yarında devam edeceğini sözlerine ekledi.

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İHA

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