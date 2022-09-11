'Hesap sorulsun'

21. Yılında 11 Eylül

11 Eylül 2001 günü önceden kurgulanan bir senaryo ile ABD’de havalandırılan 4 yolcu uçağının 2’si Newyork kentindeki ikiz kulelere çarptırıldı. Bir tanesi ABD’nin savunma merkezi Pentagon’a saldırdı, bir tanesi de ABD F-16 uçakları tarafından Nevada çölünde düşürüldü.

Saldırılarda ikiz kulelerde 2606, Pentagonda 125, düşürülen uçaklarda 246, 19’da saldırgan olmak üzere toplamda 2996 kişi hayatını kaybetti.

11 Eylül 2001 günü yapılan saldırıyı bahane eden zamanın ABD yönetimi saldırıların merkezi olarak ilan ettiği Irak ve Afganistan’ı işgal etti. İşgal sonucu bu ülkelerde insan onuru ayaklar altına alınarak büyük zulüm ve katliamlar yapıldı.

20 yıl süren ABD işgali sırasında Afganistan’da düğün merasimleri, pazar yerleri, okullar, hastaneler, dağ ve bayırlar, şehirler bombalandı. Bu süre içinde 250 bin sivil hayatını kaybetti, on binlercesi de sakat kaldı. Koca ülke harabeye döndü, yoksulluğa mahkum edildi.

ABD, Talibanla yaptığı anlaşma ile yenilgiyi kabul edip 31 Ağustos 2021 de ülkeden ayrıldı ve Afganistan da yeni bir dönem başladı.

MAZLUMDER Kayseri Şubesi olarak! Bir yandan ABD işgalinden kurtulan Afgan halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, diğer yandan da ülkede tüm toplumu kucaklayacak temel insan haklarına saygılı, adaletli bir yönetimin kurulması için Taliban yönetimini ve kardeş ülkeleri işbirliği yapmaya çağırıyoruz. 20 yıl boyunca Afgan halkına akla hayale gelmedik zulümler yapan ABD’nin Uluslararası Adalet Mahkemelerinde yargılanarak yaptıklarının hesabının sorulması ve bu ülkeye verdiği zararın tazmini için uluslar arası yetkilileri, Adalet Divanını ve insan hakları kuruluşlarını göreve davet ediyoruz.

42. Yılında 12 Eylül



12 Eylül 1980’de ülkemizde silahlı kuvvetlerin oluşturduğu cunta yönetimi millet iradesine dayalı Cumhuriyet yönetimine darbe vurarak ülke yönetimine el koydu. 2 yıldan fazla süren ve etkileri hâlâ devam eden bu dönemde;

 673 bin insanımız cuntacılarca fişlendi.

 30 bin vatandaşımız vatandaşlıktan çıkarıldı.

 30 bin vatandaşımız işinden atıldı.



 5 bin öğretim üyesi ve öğretmen işinden atıldı.

 2500 askeri personel darbeye karşı oldukları için işinden atıldı.

 50 tanesi idam kararı ile gerisi cezaevinde işkence, kaçmaya teşebbüs ve diğer suçlar bahane edilerek 1208 vatandaşımız darbeciler tarafından katledildi.

Bu dönemde iki buçuk yılı hücrede olmak üzere 7,5 yıl işkence ile cezaevinde tutulan Büyük Birlik Partisi eski genel başkanı Muhsin YAZICIOĞLU’nu, 16 yaşında iken darbeciler tarafından yaşı büyültülerek idam edilen Erdal EREN’i, Sacid ADALI’yı ve darbe lideri Kenan EVREN’in solcu gence denk olsun diye idam ettik dediği Mustafa PEHLİVANOĞLU’nu hafızamız unutmadı, unutamaz da.

Bu dönemde;

TBMM dağıtıldı, siyasi partiler kapatıldı, anayasa ortadan kaldırıldı, Cumhurbaşkanı ve hükümet görevden uzaklaştırıldı, On binlerce insan tutuklandı, yıllarca sorgusuz sualsiz işkence altında cezaevlerinde kaldılar. Aileler dağıldı, analar ağladı, babaların gözyaşları kurudu.

MAZLUMDER Kayseri Şubesi olarak!

Bu dönemle birlikte 1993 Sivas olayları ve Başbağlar katliamı, 28 Şubat 1997 darbe dönemi ve 15 Temmuz 2016 darbe kalkışması dönemiyle ilgili tüm mağduriyetlerin giderilerek, yaşları kaç olursa olsun tüm darbecilerin adalet önüne çıkarılarak ülkemize ve insanımıza karşı işledikleri zulümlerin hesabının sorulması için halkın seçtiği Cumhurbaşkanını, TBMM’yi ve Adalet Bakanlığını göreve davet ediyoruz.

Bu arada 28 Şubat darbesini yapan sanıkların yargılanmalarını ve cezalandırılmalarını adalet adına sevindirici bir durum olarak değerlendiriyoruz.