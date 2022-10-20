Her sabah iş yerini açmadan sokak kedilerini besliyor

Yozgat’ta yaşayan esnaf Osman Erkoç, 5 yıldır iş yerini açmadan önce yolunu gözleyen sokak kedilerini besliyor.

Her sabah elinde yiyecek poşeti ile kedileri doyurmak için gelen Osman Erkoç, züccaciye dükkanını açmadan 10’un üzerinde sokak kedisini besliyor. Sokak kedilerini, tavuk, sosis ve süt ile besleyen Erkoç, hayvan sevgisi ile de diğer esnaflara örnek oluyor. Erkoç, hasta ve yaralı gördüğü kedileri de tedavi edilmek üzere veterinere götürüyor. Her sabah 10’dan fazla kediyi besleyen Erkoç’a, hayvansever esnaf da destek oluyor.

Kedileri beslemeyi geciktirdiği gün vicdanen kendisini rahatsız hissettiğini söyleyen Erkoç, “Hayvanları çok seviyorum. Elimden geldiği kadarıyla 5 yıldır sokak kedilerini besliyorum. İş yerimi açmadan kedilerin beslenmesini yapıyorum, su kaplarını değiştiriyorum. Çevredeki esnaf arkadaşlarım da bana bu konuda destek oluyorlar. İş yerimizin önünde 10’u geçkin kedimiz var, onların beslenmesini geciktirdiğim gün kendimi rahatsız hissediyorum” dedi.

Kış mevsiminin iyiden iyiye kendisini hissettirdiğini de belirten Erkoç, vatandaşların sokak hayvanlarına karşı daha duyarlı olmalarını istedi. Erkoç, “Vatandaşlarımız ellerinden geldiğince özellikle soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarımıza destek olsunlar. En azından kapılarının önüne bir kap su ve mama koymayı ihmal etmesinler. Sokaktaki hayvanlar bizlere emanet, onları koruyup gözetlememiz gerekiyor” şeklinde konuştu.