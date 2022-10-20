Her güleni mutlu sanmayın

Beyin ve Sinir Cerrahı Doç. Dr. Cüneyt Göçmez, beyin tümörünün kafatasında bulunduğu konuma göre farklı belirtileri olabileceğine dikkat çekerek, 'Tümör bazen beyin sapı gibi bölgeleri tutar ki hastalarda gülme krizi olur. Gülme krizi ile gelir ve bu da bir tümör belirtisidir' dedi.

PAYLAŞ
  • 20.10.2022 10:56
  • Güncelleme: 20.10.2022 11:55
Her güleni mutlu sanmayın
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Beyin ve Sinir Cerrahı Doç. Dr. Cüneyt Göçmez, beyin tümörünün kafatasında bulunduğu konuma göre farklı belirtileri olabileceğine dikkat çekerek, “Tümör bazen beyin sapı gibi bölgeleri tutar ki hastalarda gülme krizi olur. Gülme krizi ile gelir ve bu da bir tümör belirtisidir” dedi.

Geceleri uyku kaçıracak kadar şiddetli olan baş ağrılarının ve özellikle sabaha karşı gerçekleşen baş ağrılarının tehlikeli olduğunu ifade eden Acıbadem Kayseri Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahı Doç. Dr. Cüneyt Göçmez, bu tür ağrıları olan kişilerin bir uzmana başvurması gerektiğini söyledi. Dr. Cüneyt Göçmez, herkesin baş ağrısı yaşadığını belirterek “Baş ağrısını çekmeyen yoktur. Hatta bazı bireyler sık yaşıyor. Ancak bizi uykumuzdan uyandıracak kadar şiddetli olan baş ağrıları tehlikelidir. Sabaha doğru olan baş ağrıları bizi korkutmalı. Örneğin bir baş ağrısı akşama doğru oluyorsa çok da önemli değildir. Ancak uykudan uyandıran ve sabaha doğru olan baş ağrıları bizi endişelendirmelidir. Çünkü kafa içi basıncının artması ile olan baş ağrıları genelde oksijen seviyesinin düştüğü sabaha doğru meydana gelir. Bu ağrı geceleri uykudan uyandırır. Bunların altında beyin tümörü olabilir. Kafada yer kaplayan bir oluşum olabilir. O yüzden uykudan uyandırması ve sabaha karşı olması önemlidir” dedi.

Bunun dışında kusmanın ve kusma sonrası rahatlamanın olduğu baş ağrılarının da incelenmesi gereken baş ağrıları türlerinden olduğuna değinen Doç. Dr. Göçmez, baş ağrısı ile birlikte görme bozukluğu, baş dönmesi, vücudun bir yarısında güçsüzlük ve uyuşukluk hissi olmasının da baş ağrısını daha önemli bir hale getireceğini ifade etti.

“Beyin tümörü bazen gülme ile gelir”

Beyin tümörlerinin her zaman ağrı yapmayacağını belirten Doç. Dr. Göçmez, beyin tümörünün bazen beyin sapını tuttuğunu ve bu nedenle hastalarda gülme krizleri meydana gelebileceğini söyleyerek, “Eğer iyi huylu ve yavaş büyüyen bir tümörse bunlarda çoğu zaman ağrı görmüyoruz. Beyin tümörü bulunduğu yere göre bulgular vermektedir. Örneğin beynin ön kısmındaki tümörler genelde karakter değişikliği bize başvuruyor. Beynin yan kısımlarında temporal bölge dediğimiz kısımlardaki tümörler epilepsi nöbetleri ile bize başvuruyor. Beynin arka tarafındaki tümörler görme kayıpları, beyincik bölgesindeki tümörler baş dönmesi ile karşımıza çıkabiliyor. Hatta tümör bazen beyin sapı gibi bölgeleri tutar ki hastalarda gülme krizi olur. Gülme krizi ile gelir ve bu da bir tümör belirtisidir. Her beyin tümörü dediğimiz gibi baş ağrısı yapmıyor. Özellikle yavaş büyüyenlerde böyle bir baş ağrısı olmuyor” şeklinde konuştu.

“Tümör göz sinirlerine baskı yapıyorsa görme kaybı meydana gelebilir”

Tümörün göz sinirlerine baskı yapması sonucu körlük ya da görme kaybı meydana gelebileceğini ifade eden Doç. Dr. Göçmez, “Hipofiz bölgesinde bir tümör olduğu zaman bu da ilk başta bize görme kayıpları ile belirti veriyor. Hipofiz bölgesi beynin alt kısmında göz sinirlerinin hemen altında olan bir bölgedir. Bu tümör göz sinirlerine baskı yaparak, hastada körlük ile görme kaybı ile kendini gösterebiliyor. Bu durumlarda da baş ağrısı olmayabiliyor. Bu bahsettiğim kritik baş ağrılarında hastalarımıza, mutlaka bir uzman gözetiminde beyin MR’ı çekilmeli. Çünkü bu hastalıkları erken yakalamanın tedavi açısında önemi var” dedi.

Tümör küçükken yakalanırsa tedavi sürecinin daha kolay ilerleyeceğini vurgulayan Doç. Dr. Göçmez, sözlerini şu şekilde noktaladı:

“Teknolojik gelişmeler ile beyin tümörlerinin tedavisi daha da iyi hale geldi. Örneğin hipofiz bölgesindeki tümörlere biz burundan endoskopi ile giriyoruz. Kafatasında hiçbir yer açmadan sadece burun yoluyla bu tümörleri boşaltabiliyoruz ve bu hastalar ertesi gün rahat bir şekilde kendi işlerini kendileri yapabiliyorlar. Birkaç gün sonra da taburcu oluyorlar.”

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Orta dereceli okullarda ilk ara tatile sayılı günler kaldı

Orta dereceli okullarda ilk ara tatile sayılı günler kaldı

Başkan Palancıoğlu: 'Gazeteciler halkın gören gözü ve duyan kulağıdır'

Başkan Palancıoğlu: 'Gazeteciler halkın gören gözü ve duyan kulağıdır'

Uyuşturucu aranan evden çalıntı malzemeler de çıktı

Uyuşturucu aranan evden çalıntı malzemeler de çıktı

Başkan Palancıoğlu: 'Gürpınar'a doğalgaz hayırlı olsun'

Başkan Palancıoğlu: 'Gürpınar'a doğalgaz hayırlı olsun'

Atölyede çıkan yangında 1 kişi yaralandı

Atölyede çıkan yangında 1 kişi yaralandı

5. Kayseri Kitap Fuarı 6 günde 504 bin kitap tutkununu ağırladı

5. Kayseri Kitap Fuarı 6 günde 504 bin kitap tutkununu ağırladı

Çok Okunanlar
1
5'inci Kitap Fuarı açılıyor

5’inci Kitap Fuarı açılıyor

2
Şüphelenilen şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Şüphelenilen şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

3
Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

4
Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

5
Kayserispor ile Galatasaray 43. randevuda

Kayserispor ile Galatasaray 43. randevuda

6
Valilik ve Büyükşehir'den tarihi mekânda 'Orta Asya Türk Müziği' konseri

Valilik ve Büyükşehir'den tarihi mekânda 'Orta Asya Türk Müziği' konseri

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erciyes Öğretim Üyeleri Derneği'nde bayrak değişimi

Erciyes Öğretim Üyeleri Derneği'nde bayrak değişimi

Meteorolojiden 'zirai don' uyarısı

Meteorolojiden 'zirai don' uyarısı

DAHA FAZLA
Özdoğan'dan CHP'ye 'başörtüsü' tepkisi: 'Nereden oy tırtıklamaya çalışıyorsunuz'

Özdoğan'dan CHP'ye 'başörtüsü' tepkisi: 'Nereden oy tırtıklamaya çalışıyorsunuz'

Talas'ta gönüllere dokunan Alişan Kapaklıkaya söyleşisi

Talas'ta gönüllere dokunan Alişan Kapaklıkaya söyleşisi

Üniversite öğrencilerinin öldüğü midibüs kazasının duruşması başladı

Üniversite öğrencilerinin öldüğü midibüs kazasının duruşması başladı

Başkanlardan Rektör Altun'a hayırlı olsun ziyareti

Başkanlardan Rektör Altun'a hayırlı olsun ziyareti

Bağ evi hırsızlarına suçüstü: 8 gözaltı

Bağ evi hırsızlarına suçüstü: 8 gözaltı