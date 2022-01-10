Her derde deva enflasyona inat fiyatı artmıyor

Bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinen kellenin enflasyona inat fiyatı 3 senedir artmıyor.

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  • 10.01.2022 09:28
  • Güncelleme: 10.01.2022 09:28
Her derde deva enflasyona inat fiyatı artmıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinen kellenin enflasyona inat fiyatı 3 senedir artmıyor.

Sivas’ta bin bir zahmetle hazırlanıp fırına sürülen koyun ve kuzu kelleleri 18 saat pişirilerek tüketime hazır hale getiriliyor. Görüntüsü sebebiyle bazı vatandaşlar yemeye cesaret edemese de sevenleri tarafından yoğun talep görüyor. Lezzeti ve bağışıklık sistemini güçlendirmesiyle bilinen kellenin fiyatı ise enflasyona rağmen 3 senedir değişmedi. Kuzu kellesinin 30, koyun kellesinin 35 lira olması ve fiyat artışı göstermemesi kelleye olan ilgiyi koruyor.

“Görünüşüne aldanmayın”

Sivas’ta uzun yıllardır kelle satışı yapan Muammer Kantar, enflasyona meydan okuyan tek yiyeceğin kelle olduğunu belirtip, “Kellelerimiz 18 saatte pişer. Satışlarımız sabah 5’te başlar 9 gibi biter. Kellenin faydaları saymakla bitmez. Kelle bağışıklık sisteminin güçlendirdiği için çok faydalı ve yararlı bir yiyecektir. Hiç zam gelmeyecek tek yiyecek kelledir. Kuzu kellesi 30, koyun kellesi 35 liradır. Fiyatlar uygundur. Herkesi yemeye davet ediyoruz. Son üç yıldır kelleyi aynı fiyattan satıyoruz. Tok tutma özelliği ve proteini çok olduğu için bağışıklık sistemine iyi gelir. Taleplerimiz iyi, sağ olsunlar Sivaslılar kelleyi severler ve yerler. Yemeyenlerin de tatmasını tavsiye ederiz. İlk yiyenlerin tuhafına gidiyor ama daha sonra çok beğeniyorlar. Görünüşüne aldanmayın” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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