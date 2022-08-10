Hem polis hem hakem

Kayseri'de polislik görevini de yürüten hakem Mustafa Kahraman, Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi'ne davet edildi.

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  • 10.08.2022 13:21
  • Güncelleme: 10.08.2022 16:30
Hem polis hem hakem
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polislik görevini de yürüten hakem Mustafa Kahraman, Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi’ne davet edildi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’nun 2023 Tekerlekli Sandalye Basketbol Gençler Avrupa Şampiyonası Yalova’da düzenlenecek. Almanya, İspanya, Güney Afrika ve Mısır genç milli takımlarının katılacağı turnuva 12-15 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. 3 gün sürecek olan müsabakalara Tekerlekli Sandalye Basketbol Liginde Kayseri Bölgesi’nden A Klasman Ulusal Hakem Mustafa Kahraman da davet edildi. Geçtiğimiz sezonlarda başarılı performansı ile göz dolduran Kahraman’ın, Türkiye’yi uluslararası maçlarda da temsil etmesi bekleniyor.

Öte yandan, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde polis memuru olarak da görevini sürdüren Kahraman’ın azmi de, görenleri şaşırtıyor.

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İHA

Kayseri Gündem
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