Hem meslek öğrenen hem para kazanan kursiyerler siparişlere yetişemiyor

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kursa katılan kadınlar, hem meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

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  • 01.04.2022 13:34
  • Güncelleme: 01.04.2022 13:34
Hem meslek öğrenen hem para kazanan kursiyerler siparişlere yetişemiyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kursa katılan kadınlar, hem meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Acıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Halk Eğitim Merkezi’nde açılan kurslara katılan kadınlar yaptıkları ürünleri satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor. Makrome kursuna katılan kadınlar, önce makrome ipiyle değişik ürünler yapmayı öğreniyor. Yaptıkları ürünleri internet üzerinden satışa sunan kadınlar, bu sayede aile bütçelerine de katkı sağlıyor.

Uzun zamandır el sanatları öğretmenliği yaptığını söyleyen Semra Zorba, “Kursumuza katılan kadınlar ile birlikte makrome ipinden hamak, beşik ve salıncak yapıyoruz. Ev hanımlarının bütçesine katkı sağlıyoruz. Yaptığımız ürünleri internet üzerinden satış yapıyoruz. Şu an 10 bin adet sipariş aldık. Bu siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Ev hanımlarının da bu sayede ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Büyük zincir marketlerden on bin adet sipariş aldık. Normalde 13 kursiyerimiz ile haftanın 4 günü kursta çalışıyoruz. Yetindiremediğimiz zaman evlere de iş veriyoruz” dedi. İki yıldır makrome kursuna geldiğini söyleyen Leyla Altunkaş da yaptığı açıklamada kurs haricinde evlerinde de çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Altunkaş; “Ailemize maddi anlamda katkıda bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Acıgöl Halk Eğitim Merkezi Müdürü Caner Ertaş da, “10 köy, 2 kasaba ve merkezde olmak üzere toplam 13 yerleşim yerine sahibiz. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüzün planlamış olduğu kurslarla ilçemize hizmet etmeye çalışıyoruz. İçinde bulunduğumuz dönem yüz altmış dan fazla kurs açtık. Şu anda ise elli kursumuz devam etmekte. Amacımız mesleki kursların yoğun olarak verilmesi. Bu çerçevede genel müdürlüğümüze döner sermaye müracaatında bulunduk. Bu sayede kurslarımıza katılan kursiyerlerimiz ev ekonomilerine katkı sunacaklardır” dedi.

İHA

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