Helikopterli trafik denetimde 539 araç kontrol edildi

Kayseri'de, jandarma ekipleri tarafından helikopter destekli yapılan trafik denetiminde 539 araç kontrol edilirken, 13 araçta trafik men edildi.

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  • 16.07.2022 10:59
  • Güncelleme: 16.07.2022 12:23
Helikopterli trafik denetimde 539 araç kontrol edildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de, jandarma ekipleri tarafından helikopter destekli yapılan trafik denetiminde 539 araç kontrol edilirken, 13 araçta trafik men edildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından trafik güvenliğini sağlamak, ölümü ve yaralamalı kazaları en aza indirmek amacıyla yapılan trafik denetimleri sürüyor. Jandarma trafik timleri karayolunda denetimlerini yaparken, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit’in katılımıyla helikopter destekli trafik denetimi yapıldı. Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın da yer aldığı uçuşta, İncesu, Yeşilhisar, Yahyalı ve Develi’de yollarında trafik denetimi yapıldı. Helikopter, Erciyes jandarma yol kontrol noktasına inerken, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, burada sürücüler ile sohbet ederek, uyarılarda bulundu. Protokol ayrıca, kontrol noktasında bulunan jandarma personeline de başarı diledi.

Helikopterle 1.5 saat süren denetimde, ’sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme’, ’ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı’ ve ’hatalı sollama’ gibi ihlalleri yapan sürücülere cezai işlem uygulandı. Denetimde ayrıca, 539 araç kontrol edilirken, çeşitli eksiklikleri bulunan 13 araçta trafikten men edildi.

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İHA

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