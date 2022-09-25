Helezon makinesine eli sıkışan çocuk kurtarıldı
Kayseri'nin Tomarza İlçesinde hububat yükleme sırasında eli helezon makinesine sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda kurtarıldı.
- 25.09.2022 11:17
- Güncelleme: 25.09.2022 11:52
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’nin Tomarza İlçesinde hububat yükleme sırasında eli helezon makinesine sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre Sarımehmetli yolu üzerinde meydana gelen olayda hububat yüklemesi sırasında helezon makinesine eli sıkışan Y.Ö.’nün imdadına itfaiye ekipleri yetişti. ekiplerce yapılan çalışmalarda, helezon makinesi titizlikle kesilerek Y.Ö. kurtarıldı.
Olay yerinde ilk tedavisi yapılan Y.Ö., ambulansla Tomarza Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
İHA
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN