Hekimi bıçaklayan saldırgan hapis cezasına çarptırıldı

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  • 21.01.2022 16:48
  • Güncelleme: 21.01.2022 16:48
Hekimi bıçaklayan saldırgan hapis cezasına çarptırıldı

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan asistan hekim Ertan İskender'i bıçakla yaralayan sanık Bayram Nargüner, 16 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. 

Olay, 27 Mayıs 2021 tarihinde Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşandı. Görevli asistan hekim Ertan İskender, hastası Bayram Nargüler'in bıçaklı saldırısına uğradı. Olay anına ilişkin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Nargüler'in, odada tartıştıktan sonra dışarı çıkan doktorun peşinden gidip yanındaki güvenlik görevlilerinin arasından koşarak bıçakladığı görüldü. Hekim İskender, ameliyat edilerek, yaklaşık bir hafta süren tedavisinin ardından taburcu edildi. Psikolojik destek aldığı öğrenilen İskender, saldırı sonrasında istifa kararı aldı. 

Gözaltına alınan Bayram Nargüler ise, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame ile Nargüler hakkında 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'hakaret' suçlarından 13 yıldan 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 

Tutuklu yargılanan Bayram Nargüler hakkında mahkeme kararını verdi. Karar duruşmasında Nargüner, 16 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

BGC

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