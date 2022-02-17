Hekim-Sen üyesi doktorlar iş bıraktı

Zor bir süreçten geçtiklerini belirten Hekim-Sen üyesi doktorlar, Kayseri Devlet Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı. Çalışma şartlarının ağır olduğunu dile getiren hekimler, şartların iyileştirilmesini talep etti.

Basın açıklamasında; “Bu ülkenin en çetin sınavlarına, en sıkıntılı eğitim sürecine göğüs germiş olan bizleri, yoksulluk sınırının altında maaşa, birbirimize yarışalım, sizi unutalım diye performansa, emeklilikte dahi çalışmaya, akla zarar hukuka aykırı yollarla edindiğiniz şikayetlerle uğraşmaya tüketici mahkemelerinde görülen astronomik tazminat davalarına, vatan toprağından ayrılmak maksadıyla yabancı dil kurslarına, dövülmeye, sövülmeye, hatta öldürülmeye mahkum ettiniz. İnsan doğasına aykırı çalışma koşullarından eve dönerken uyuyakalıp can verdirttiniz. Mustafa Kemal Atatürk kendisini bize emanet etmenizi emretmişken siz, bizi kime emanet ettiniz?” ifadelerine yer verildi.

Çağdaş ülkeler düzeyinde hekimlik yapmak ve çalışma şartlarının iyileştirilmesini isteyen hekimler, bunlara dikkat çekmek amacıyla iş bıraktıklarını dile getirdiler.