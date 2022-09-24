Hazırlık maçı: Y. Kayserispor: 0 - Giresunspor: 0

Spor Toto Süper Lig takımlarından Y. Kayserispor ile Giresunspor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. 90 dakika golsüz berabere tamamlandı.

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  • 24.09.2022 21:59
  • Güncelleme: 25.09.2022 10:51
Hazırlık maçı: Y. Kayserispor: 0 - Giresunspor: 0
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Spor Toto Süper Lig takımlarından Y. Kayserispor ile Giresunspor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. 90 dakika golsüz berabere tamamlandı.

Kayserispor Tesisleri’nde oynanan karşılaşmaya Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan yedek ağırlıklı kadro ile sahaya çıktı. Kayserispor; Bilal, Campanharo, Uzodimma, Kolovetsios, Carole, Ackah, Kemen, Bertolacci, Hayrullah, Gökhan, Gavranovic 11’i ile çıkarken; genç oyuncularla sahaya çıkan Bitexen Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ise; Ferhat, Talha, Sergen, Kadir, Farukcan, Senghor, Görkem, Rahmetullah, Kuwas, Doğan Can, Oğulcan ilk 11’i ile mücadele etti.

Çekişmeli geçen karşılaşma, golsüz eşitlikle sonuçlandı.

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İHA

Kayseri Gündem
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