Hayvanları telef olan aile ortada kaldı

Kayseri'de besicilik yapan Yaylacıoğlu ailesi, yaklaşık 20 gün önce ahırlarında besledikleri hayvanları telef oldu. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin hayvanlar ölüm sebebi ile yaptığı il araştırmalarda, ölüm sebebinin bağırsak hastalığı olduğu belirlendi.

PAYLAŞ
  • 16.08.2022 14:23
  • Güncelleme: 16.08.2022 15:40
Hayvanları telef olan aile ortada kaldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de besicilik yapan Yaylacıoğlu ailesi, yaklaşık 20 gün önce ahırlarında besledikleri hayvanları telef oldu. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin hayvanlar ölüm sebebi ile yaptığı il araştırmalarda, ölüm sebebinin bağırsak hastalığı olduğu belirlendi.

Kocasinan ilçesine bağlı Karakimse Mahallesi’nde ikamet eden Arif ve Hatice Yaylacıoğlu çifti 2 yıl önce besicilik ile uğraşmaya başladı. Ahırlarında bulunan 10 büyükbaş hayvanı yaklaşık 20 gün önce sabah yemledikten sonra kontrol etmeye gelen Hatice Yaylacıoğlu, hayvanların bir anda teker teker yer düşerek can çekiştiğini gördü. Daha sonra yetkililere haber verilmesi üzerine ahıra Tarım İl Müdürlüğü ve Yemliha Mahallesi’nden gelen veteriner hekimlerin yaptıkları incelemelerde hayvanların zehirlenerek telef oldukları belirlendi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan numuneler üzerinde yapılan patolojik incelemelerde, hayvanların Enterotoksemi olarak adlandırılan bağırsak hastalığı nedeni ile zehirlendikleri tespit edildi. Çoğunlukla gıdasal sebeplerden dolayı oluşan hastalık, bağırsaklarda bulunan yararlı bakterilerin zamanla zararlı konuma gelmesi sonucu ölümle sonuçlanmasıyla biliniyor.

Tek geçim kaynakları olan hayvanlarını kaybettikten sonra ortada kalan Yaylacıoğlu ailesi, yetkililerden yardım bekliyor.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayserispor'da Mame Thiam, Başakşehir maçına yetişemeyecek

Kayserispor’da Mame Thiam, Başakşehir maçına yetişemeyecek

Husumetlilerine kurşun yağdıran Ünlü sanatçı Metin Işık ve oğlu adliyede

Husumetlilerine kurşun yağdıran Ünlü sanatçı Metin Işık ve oğlu adliyede

KAYÜ ile Erciyes A.Ş. arasında işbirliği protokolü imzalandı

KAYÜ ile Erciyes A.Ş. arasında işbirliği protokolü imzalandı

Hayvanları telef olan aile ortada kaldı

Hayvanları telef olan aile ortada kaldı

Kayseri'nin denizi için valilik-belediye el ele

Kayseri'nin denizi için valilik-belediye el ele

Talas'ta Sirk Heyecanı

Talas'ta Sirk Heyecanı

Çok Okunanlar
1
SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

2
Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

3
Kumar oynayan 7 kişiye 12 bin 733 TL ceza

Kumar oynayan 7 kişiye 12 bin 733 TL ceza

4
Kumsmall'daki K-POP konseri iptal edildi

Kumsmall’daki K-POP konseri iptal edildi

5
Kazada yanarak ölenlerin kimlikleri belli oldu

Kazada yanarak ölenlerin kimlikleri belli oldu

6
Koyun ticareti yaban 3 kişi çoban tarafından öldürüldü

Koyun ticareti yaban 3 kişi çoban tarafından öldürüldü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserisporlu 3 futbolcu U18 milli takımında

Kayserisporlu 3 futbolcu U18 milli takımında

Şehit Mücahit Sınırtepe'nin evine ateş açan 2 kişi yakalandı

Şehit Mücahit Sınırtepe’nin evine ateş açan 2 kişi yakalandı

DAHA FAZLA
Bakan Soylu, Milletvekili Baki Ersoy'un cep telefonundan muhtarlara seslendi

Bakan Soylu, Milletvekili Baki Ersoy’un cep telefonundan muhtarlara seslendi

Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç özel çocukları ve ulu çınarları ziyaret etti

Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç özel çocukları ve ulu çınarları ziyaret etti

İYİ Partili Yücel: 'Biz şehre turist getirin dedik, mülteci getirdiler'

İYİ Partili Yücel: “Biz şehre turist getirin dedik, mülteci getirdiler”

Başkan Büyükkılıç ile Vali Çiçek'ten özel çocuklar ve ulu çınarlara ziyaret

Başkan Büyükkılıç ile Vali Çiçek'ten özel çocuklar ve ulu çınarlara ziyaret

Başkan Yalçın OSB İtfaiyesi'nde incelemelerde bulundu

Başkan Yalçın OSB İtfaiyesi'nde incelemelerde bulundu