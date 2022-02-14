Hayvanat bahçesi sakinlerinin kar keyfi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı bünyesindeki hayvanat bahçesinin sakinleri kışın tadını çıkarırken, birbirinden renkli görüntüler oluşturuyorlar.

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  • 14.02.2022 12:48
  • Güncelleme: 14.02.2022 14:18
Hayvanat bahçesi sakinlerinin kar keyfi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı bünyesindeki hayvanat bahçesinin sakinleri kışın tadını çıkarırken, birbirinden renkli görüntüler oluşturuyorlar.

Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan ve 153 türde yaklaşık bin 600 hayvana ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, sadece 1 yılda 250 bin ziyaretçi ağırladı. Hayvanat Bahçesi’nde özellikle sıcak iklim hayvanlarının kış aylarında soğuktan çok etkilenmemesi için özel bakımları yapılırken, kış mevsimini seven hayvanlar ise karın tadını çıkarıyor. Bahçede kar altındaki pelikanlar, kurtlar, keçiler, zebralar ve kaplanlar ile gölet üzerindeki kazlar birbirinden renkli görüntüler oluşturuyor. Büyükşehir Hayvanat Bahçesi’nin sakinlerine, bir hayvanın 24 saatlik bir periyot için enerji gereksinimini ve besin maddelerini sağlayan toplam yem miktarı olan kış rasyonu uygulanıyor, enerji oranı daha yüksek besinler takviye ediliyor.

Öte yandan, hayvanlara gerekli aşı uygulamaları ve hayvan sağlıkları ile ilgili veteriner hekimler tarafından koruyucu uygulamalar yapılıyor. Kış aylarında da ziyaretçilerini ağırlayan hayvanat bahçesi, Kayserililer başta olmak üzere şehir dışından gelen vatandaşların yoğun ilgisini görüyor.

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İHA

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