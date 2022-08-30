Hayvanat Bahçesi Pazar günü gençlere ücretsiz

Kayseri Büyükşehir Belediye Bakanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 'genç ve öğrenci dostu' hizmet anlayışıyla gençlere verdiği müjdelerin ardından Büyükşehir'in bir sürprizini daha açıklayarak, gençlerin pazar günleri Büyükşehir Belediye Hayvanat Bahçesi'ni ücretsiz gezebileceklerini duyurdu.

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  • 30.08.2022 11:37
  • Güncelleme: 30.08.2022 13:44
Hayvanat Bahçesi Pazar günü gençlere ücretsiz
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Kayseri Büyükşehir Belediye Bakanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ‘genç ve öğrenci dostu’ hizmet anlayışıyla gençlere verdiği müjdelerin ardından Büyükşehir’in bir sürprizini daha açıklayarak, gençlerin pazar günleri Büyükşehir Belediye Hayvanat Bahçesi’ni ücretsiz gezebileceklerini duyurdu.

İmza attığı hizmetler ve yatırımlarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden ‘genç dostu’ ödülü alan Başkan Büyükkılıç, geçtiğimiz günlerde gençlere ve çocuklara yönelik açıkladığı müjdelerin ardından yine gençler için bir hizmeti daha hayata geçiriyor. Bu çerçevede, Büyükşehir Belediyesi 153 türde yaklaşık bin 600 hayvana ev sahipliği yapan Hayvanat Bahçesi’ni gençlere ücretsiz şekilde gezme imkânı sunduklarını açıklayan Büyükkılıç, “Göreve geldiğimiz günden beri her zaman önceliğimiz olan yavrularımıza, geleceğimiz olan gençlerimize bir sürprizimiz daha olsun istedik. ‘Kimliğini göster, hayvanat bahçesini gez’ sloganıyla Hayvanat Bahçemizi pazar günleri 18-25 yaş aralığındaki gençlerimize ücretsiz gezdiriyoruz” dedi.

Genç dostu Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin genç dostu Başkanı olarak, öğrenci ve gençlere yönelik hizmetleri daima öncelikli hizmet olarak gördüklerinin altını çizen Başkan Büyükkılıç; “Gençlerimizin, eğitimden spora, kültür sanattan kişisel gelişime hemen her alanda tam donanımlı bir şekilde geleceğe hazırlanmaları için büyük gayret gösteriyoruz. Pazar günleri ücretsiz şekilde hayvanat bahçesini gezebilmeleri için de kimliğini göster hayvanat bahçesini gez hizmetini onların istifadesine sunuyoruz” diye konuştu. Pazar günleri 18-25 yaş aralığındaki tüm gençler, görevliler tarafından yapılacak kimlik kontrolünün ardından, Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz Hayvanat Bahçesi hizmetinden faydalanabilecek.

Anadolu Harikalar Diyarı’nın içerisinde bulunan ve 153 türde yaklaşık 1600 hayvana ev sahipliği yapan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 10.00-19.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam ediyor.

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İHA

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