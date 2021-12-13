' Hayaldi Gerçek Oldu'

Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Önder Narin haftasonu Kayseri il ve ilçelerinde yapmış oldukları teşkilat çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

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  • Güncelleme: 13.12.2021 15:55
' Hayaldi Gerçek Oldu'
Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Önder Narin haftasonu Kayseri il ve ilçelerinde yapmış oldukları teşkilat çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Narin yapmış olduğu açıklamada “ Çok yoğun bir haftasonu geçirdik. Yüzlerce yeni üye kaydı yaptık. Müthiş bir ilgi ile karşılaştık. İnsanımız derdini anlatacak birilerini arıyormuş ve dermanı da bizde görüyormuş onu farkettik. Vatandaşlarımızın çok enterasan tespitlerine şahit olduk. Sanki sözleşmiş gibi farklı ilçelerde olsalar dahi aynı cümleleri kuruyorlar. Örneğin süt 15 tl hayaldi gerçek oldu , tahmin dahi edemeyeceğimiz fiyatları görür hale geldik, Tarlamdaki mahsülü sattım parasıyla tarlaya atacak gübreyi alamıyorum, tarlayı sürmek için traktör yerine öküz kullanmayı düşünüyoruz. Yem fiyatları ile altın fiyatları yarışıyor. Bunun gibi birçok tespitleri sıralamak mümkün. Artık vatandaş önüne çin modelinin değil sandığın getirilmesini istiyor. Milletimizi bu sıkıntılı süreçten yine bir ERBAKAN iktidarı kurtaracaktır. Yirmi yılda sonunda ekonomik olarak geldiğimiz nokta kırk yıl öncesidir. Ev, araba, cep telefonu almanın tekrar lüks olacağı günlere doğru gidiyoruz. Yıllardır bizlere kötü örnek olarak gösterdikleri günlere dönmenin korkusunu vatandaş hissediyor. Biz lale dönemini yaşamışız diyen insanlarımızı görüyoruz. Bu hafta sonu yapmış olduğumuz çalışmalar önümüzdeki süreçte artarak devam edecektir. Fedakarca , azimle ve büyük bir şevkle yapılan çalışmalardan dolayı bütün Kayseri il ve ilçe teşkşlatıma teşekkür ediyor bu kutlu davada bulunduğum için Allah a şükürler ediyorum.
 

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