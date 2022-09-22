Havaya ateş eden şahsın üzerinden cephane çıktı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde havaya ateş eden şahsın üzerinden ve aracından cephane çıktı.

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  • 22.09.2022 11:28
  • Güncelleme: 22.09.2022 11:28
Havaya ateş eden şahsın üzerinden cephane çıktı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde havaya ateş eden şahsın üzerinden ve aracından cephane çıktı.

Edinilen bilgiye göre Ürgüp ilçesinde bir şahıs havaya rast gele ateş açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri şahsı kısa sürede gözaltına aldı. Şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada, 1 adet bulundurma ruhsatlı tabanca ve tabancaya ait 15 adet 9x19 mm fişek, 1 adet ruhsatsız tabanca ile 8 adet 9x19mm fişek, 1 adet 9x19mm boş kovan ve 112 adet 9 mm, 50 adet ise 7.65 mm olmak üzere toplam da 2 adet tabanca ve 152 adet dolu fişek ele geçirildi.

İHA

Kayseri Gündem
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