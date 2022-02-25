Hastanelerde yaşanan randevu sorunu hastaları mağdur ediyor

Kayseri’de yaşayan Esin Aşer’in Şehir Hastanesi’nde yaşadığı randevu krizi, sorunun ne boyutlarda olduğunu gözler önüne seriyor. Aşer, 13 Şubat gecesi havale geçiren çocuğunu ambulans çağırarak Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. 4 gün hastanede yatarak tedavi gören çocuğun EEG’si, cihaz arızası gerekçe gösterilerek bir türlü çekilemedi. Özel hastaneye götürülen çocuğun EEG’sinin sonucunu göstermek için ikinci defa Şehir Hastanesi’ne giden anneye bu kez 4 ay sonraya randevu verildi. Bunun üzerine anne, tekrar özel hastaneye dönerek çocuğunun tedavisini burada tamamlattı.

1 Haber Ajansı (1HA) mikrofanlarına konuşan mağdur anne Esin Aşer, çocuğu ile hastanede yaşadıkları sıkıntıları anlattı. Aşer, “Yazık değil mi bu çocuklara? Ben çocuğumun işlemlerini özel hastanede bir şekilde yaptırabildim ama gerçekten mağdur olduk. Orada EEG’sinin çekilmesini bekleyen, ağlayan, uykusuz kalan çocuklar vardı. Benim maddi durumum vardı ama onlar gerçekten çok zor durumda kaldılar. Özel hastaneye para vermek zorunda kaldım. Şehir hastanesinde yatışım devam etseydi bu durumda olmayacaktık” diye tepki gösterdi.

‘ŞEHİR HASTANELERİNDE YÖNETEMEME SORUNU VAR’

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin de, hastanelerde genel olarak randevu sorunu olduğunu belirterek, bunun sistemsel bir problem haline geldiğini öne sürdü. Bu yönde sürekli şikayet aldıklarını aktaran Şahin, “Sağlık sistemi insanları özel hastanelere yönlendiriyor. Bunun için müneccim olmaya, istatistik yapmaya gerek yok. Sağlık hassas bir konu. İnsanlar devletten sağlık hizmetini alamadıklarında özel hastanelere gidiyor. Sanki devlete ait birimler, insanlara burada durmayın özele gidin dercesine bir sistem inşa ediyorlar. Kayseri’den örnek verecek olursak Kayseri Şehir Hastanesi çok modern, çok geniş, teknik olarak güzel fakat hizmete bakıyorsunuz sıfır. Adeta yönetememe sorunu var. Bir Mağduriyet yaşandığında vatandaşın tepkisi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) ve kamuoyuna anlatmak olmalı. Ayrıca hasta hakları kurumlarına da başvurulmalı, şikâyet edilmeli. Hasta hakları birimleri hastanenin içeresinde olur. Oraya başvurduktan sonra olay bitmez. Hasta hakları biriminin kararını il sağlık biriminin bünyesindeki hasta hakları kuruluna şikâyet edersiniz. Orada o işlemle ilgili gerekli yaptırımlar yapılır. Lütfen bunun takipçisi olalım” ifadelerini kullandı.