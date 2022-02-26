Hastane odasında sazlı sözlü konser

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde müzik öğretmeni Dilruba Yakut, ilçe devlet hastanesinde diyaliz tedavisi gören hastalara sazıyla konser vererek, moral depoluyor.

PAYLAŞ
  • 26.02.2022 10:57
  • Güncelleme: 26.02.2022 11:58
Hastane odasında sazlı sözlü konser
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde müzik öğretmeni Dilruba Yakut, ilçe devlet hastanesinde diyaliz tedavisi gören hastalara sazıyla konser vererek, moral depoluyor.

Bünyan İlçe Devlet Hastanesi’nde belirli aralıklarla diyaliz tedavisi görmeye gelen hastaların tedavisi 4 saat sürüyor. Hastalara moral vermek ve motivasyonlarını artırmak isteyen müzik öğretmeni Dilruba Yakut da, sazıyla beraber hastaneye gelerek, türkü seslendiriyor. Hastalarda alkışlarla Yakut’a eşlik ederken, keyifli anlar geçiriyor.

Bünyan Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Deniz Güney, “Kronik hastalıklar ülkemizde ve dünyada her geçen gün artmaktadır. Kronik böbrek yetmezliği de bu hastalıklardan bir tanesidir. Burada ki hastalarımız diyalize geldikleri zaman en az 4 saat diyaliz makinalarına bağlı olarak kalıyorlar. Tabi ki her hastalıkta olduğu gibi moral, motivasyon hastalığın ne kadar olumlu seyir edeceğinin bir işaretidir. Bizde hastalarımızın talepleri doğrultusunda kendilerinden izin alarak uygulamayı gerçekleştiriyoruz. Dilruba kızımızın annesi bizim personelimiz ve annesinden de Dilruba’yı birkaç kez duymuştuk ve dinlemiştik. Hastalarımızın da birçoğu Dilruba’yı tanıyorlar. Bizden böyle bir talepte bulundular. Bizde Dilruba kızımızdan rica ettik. Sağ olsun o da bizi kırmadı. Buraya geldi ve hastalarımızın istek parçalarını kendilerine çaldı. Hastalarımızın morallerinin yükseldiğini düşünüyoruz. Hastalarımız açısında da personelimiz açısından da iyi bir uygulama oldu” ifadelerini kullandı.

Müzik öğretmeni Dilruba Yakut da, "Diyaliz hastalarına moral olsun diye buraya geliyorum. Müzikler çalıyoruz, söylüyoruz. Onlarda sağ olsunlar kırmıyorlar ve bize eşlik ediyorlar. Eğlenceli güzel bazen de dertli günlerimiz geçiyor. Burada Emine teyzem var akrabamız olduğu için evde çalıp, söyleriz, oda bizi videoya almış. Burada çalışırken, videoyu açıyor ve dinliyor. Daha sonra hastaları bunu kim söylüyor diye soruyor. Oda benim akrabam var diyerek beni söylüyor. Bu vesile ile bu etkinliğe başladık. Buraya geliyorum ve müzikler söylüyorum. Hastalar beni istiyorlar. İstedikleri içinde kırmadım. Motivasyon olsun diye söyledim” diye konuştu.

Diyaliz tedavisi gören 59 yaşındaki Emine Çelik de, “Onunla mutlu olduk. Moralimiz düzeldi. Ben bunu her zaman bekliyorum ve istiyorum” dedi.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayserispor taraftarı Trabzon dönüşü takımı tezahüratlarla karşılaştı

Kayserispor taraftarı Trabzon dönüşü takımı tezahüratlarla karşılaştı

Rusya'nın askeri operasyonu turizmi olumsuz etkiledi

Rusya'nın askeri operasyonu turizmi olumsuz etkiledi

Hocalı Şehitleri Talas'ta anıldı

Hocalı Şehitleri Talas'ta anıldı

PÜİS Kayseri Bölge Başkanı: 'Akaryakıt zammı sonrası istasyonlar tıka basa doldu'

PÜİS Kayseri Bölge Başkanı: “Akaryakıt zammı sonrası istasyonlar tıka basa doldu”

Kayseri'de kiralık araçlara denetim

Kayseri'de kiralık araçlara denetim

Peygamber Sevdalıları Vakfı Kudüs için harekete geçti

Peygamber Sevdalıları Vakfı Kudüs için harekete geçti

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

Kayseri’de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

2
Adem Özbek hayatını kaybetti

Adem Özbek hayatını kaybetti

3
Dürüm fiyatları güncellendi

Dürüm fiyatları güncellendi

4
Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlandı

Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlandı

5
Şahin: 'Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var'

Şahin: “Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var”

6
Berberlere fiyat güncellemesi

Berberlere fiyat güncellemesi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Gülsoy: 'Miraç gecesi ahlaki ve insani değerlerin yeşermesine gayret göstermeliyiz'

Başkan Gülsoy: 'Miraç gecesi ahlaki ve insani değerlerin yeşermesine gayret göstermeliyiz'

Develi'de çalınan otomobiller Kayseri'de bulundu

Develi'de çalınan otomobiller Kayseri'de bulundu

DAHA FAZLA
Tomarza'da öğrenci servis şoförlerine eğitim verildi

Tomarza'da öğrenci servis şoförlerine eğitim verildi

İYİ Parti Talas İlçe Başkanı belli oldu

İYİ Parti Talas İlçe Başkanı belli oldu

Hastane odasında sazlı sözlü konser

Hastane odasında sazlı sözlü konser

Son Çanakkale Gazisi'nin oğlu Talas Belediyesi'nde

Son Çanakkale Gazisi'nin oğlu Talas Belediyesi'nde

Başkan Narin: 'Erbakan adının patenti bize ait'

Başkan Narin: “Erbakan adının patenti bize ait”