Hastalığının çok sevdiği mesleğine engel olmasından korkuyor

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde hemşirelik bölümü okuyan Fatma Biçici, hastalığının çok sevdiği mesleği yapmasına engel olma ihtimali bulunsa da tüm risklerine rağmen eğitimini sürdürmekte kararlı.

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  • 24.10.2022 10:50
  • Güncelleme: 24.10.2022 10:50
Hastalığının çok sevdiği mesleğine engel olmasından korkuyor
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde hemşirelik bölümü okuyan Fatma Biçici, hastalığının çok sevdiği mesleği yapmasına engel olma ihtimali bulunsa da tüm risklerine rağmen eğitimini sürdürmekte kararlı.

Yaklaşık 11 yıl önce epilepsi tanısı konan ve o günden bu güne epilepsi hastalığıyla yaşayan Fatma Biçici, hastalığı engel olsa da hayali olan hemşirelik mesleğinden vazgeçmiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde eğitim almak için Kahramanmaraş’tan Sivas’a gelen Biçici, hastalığının çok sevdiği hemşirelik mesleğine engel olmasından korkuyor. Biçici hastalığı nedeniyle hemşire olamamaktan korksa da eğitimini sürdürmekte kararlı. Vazgeçmeyerek hemşire olmak için büyük bir çaba gösteriyor.

Epilepsi hastalarının yüzde 50 ihtimalle hemşirelik mesleğini yapabildiğini belirten Biçici, “Epilepsi hastalığının hemşirelik mesleğine engel olma ihtimali var, masa başı çalışabilirim belki ama onu bile göze alıyorum. Ben bu mesleği masa başı bile olsa yapacağım ve bu yüzden mutluyum. Ömrümü versem bile benim için en güzel meslek. Ailemin de bana büyük desteği var, hiç vazgeçmiyoruz hemşirelik mesleğinden” dedi.

Hastalığının mesleğini yapmasına engel olma ihtimali var

Fatma Biçici, epilepsi hastalığının hemşirelik mesleğine engel olma ihtimalinin olduğunu belirterek “Sivas’a hemşirelik okumak için geldim. Ben epilepsi olduğumu 11 yıl önce öğrendim, 11 yıldır bu hastalıkla beraber yaşıyorum. Önceden hayatımı kısıtlıyordum ama okumaya heveslendim ve hiç bırakmadım okumayı. Epilepsi hastalığıyla yaşamayı öğrendim. Meslek olarak hemşireliği hep benimsiyordum. Hastalığım yüzünden yılım uzadı ama bırakmıyorum okumayı. Ben yıllarımı harcadım ama hasatlığımı bir engel olarak görmüyorum açıkçası. Epilepsi hastalığının hemşirelik mesleğine engel olma ihtimali var, masa başı çalışabilirim belki ama onu bile göze alıyorum. Ben bu mesleği masa başı bile olsa yapacağım ve bu yüzden mutluyum. Ömrümü versem bile benim için en güzel meslek. Ailemin de bana büyük desteği var, hiç vazgeçmiyoruz hemşirelik mesleğinden. Mutluyum açıkçası, hayatta engeller olabilir ama bunlar aşılamayan engeller değil. Benim ameliyat olma şansım yok ama ilaçlarımı kullanarak bu hastalığı toparlayabilirim” diye konuştu.

Yüzde 50 ihtimal olsa da vazgeçmiyor

Biçici açıklamasında, “Ben hastalığımı öğrendiğimde çok zordu. Lise yılımda çok kötü durumlar da yaşadım, dışlanmışlık hissi de yaşadım. Ben hep hareketli bir meslek istiyordum ve hemşireliği seçtim. Olamama ihtimalini öğrendiğimde bir şüphe düştü ama vazgeçmedim. Ben bu hastalığı 9’uncu sınıfın 2’inci döneminde öğrendim. Hemşireliği yapma ihtimalim yüzde 50 ve ben bunun için çalışıyorum. Ben bir kere nöbet geçirdim. Bu nöbet sonucu bir hafta hastanede yatmak durumunda kaldım. Bu süreçte derslerim ve stajlarım vardı. Geçirdiğim nöbet benim 2 yılıma mal oldu. Ben 4 yılda bitireceğim okulu 6 yılda bitireceğim. Bu hastalık benim 2 yılıma mal oldu ama yine de bu şekilde devam ediyorum” ifadelerini kullandı.

İHA

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