Hareket halindeki otobüs alev aldı

Kayseri'de hareket halindeki otobüs alev aldı. İtfaiye ekipleri kısa sürede alevleri söndürdü. 

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  • 28.01.2022 11:48
  • Güncelleme: 28.01.2022 11:48
Hareket halindeki otobüs alev aldı

Araç yangını, 06.00 sıralarında Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Yıldızevler Mahallesi Doğu Garajı mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki otobüs henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı. 

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede alevleri kontrol altına alarak, söndürdü. 

Can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı araç yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

BGC

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