Hançer: “Bir sonraki hedef Bulgaristan Avrupa Şampiyonası”

Kayserili sporcular, Antalya’daki Wushu Türkiye Şampiyonası’nda 4 altın, 1 bronz madalya kazandı. Minik bayan kategorisinde 29 kg Light Sanda Elif Ceyda Yalçın 1’inci, yıldız bayan kategorisinde 32 kg Light Sanda Gül Reyhan Doğaner 1’inci, yıldız erkek kategorisinde 41 kg Light Sanda Muhammed Ali Yıldırım 1’inci, yıldız bayan kategorisinde 45 kg Sanda Ecrin Gülay Düzgün 1’inci, yıldız bayan kategorisinde 38 kg Light Sanda kategorisinde Aslıhan Turhan 1’inci oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Wushu ve Kickboks Kulüp Antrenörü Hayriye Türksoy Hançer, katıldıkları şampiyonalarda iyi bir derece elde ettiklerine değindi. Hançer, “Birçok sporcu yetiştirdim. Türkiye şampiyonalarında ve Kayseri şampiyonalarında derecelerimiz var. Bu yıl 6 kişi ile minik yıldızlar şampiyonasına katıldık. 4’ü şampiyon oldu biri üçüncü oldu. İnşallah şampiyon olan sporcularımız Bulgaristan’a giderek ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek. Şu an çalışmalarımıza çok iyi bir şekilde devam ediyoruz” dedi.



“BİR SONRAKİ HEDEF AVRUPA ŞAMPİYONASI”

Sporcuların her birinin çok çalıştığına değinen Hançer, “Her biri çok kıymetli sporcularımız. Çok emek veriyorlar ve iyi sonuçlar elde ettik. Bir sonraki Hedefimiz Bulgaristan Avrupa Şampiyonası. Sporcularımızdan Muhammet Ali Yıldırım, 4 yıl önce bu spora başladı. Bu sene Türkiye Şampiyonu oldu. Başladığı günden itibaren gözde bir sporcu. Aslıhan Turhan, jimnastik kökenli bir sporcu. Jimnastik sporuna devam ederken Kickboksa heves ediyor ve burada devam etti. Gerçekten bu sporu severek yapıyor. Algı kapasitesi yüksek olan bir sporcu. Gül Reyhan Doğaner, kendi yaşıtlarından boy farkı olmasına rağmen teknik, taktik ve algı seviyesi ile çok güzel bir şekilde kapatıyor. Elif Ceyda Yalçın, bizim en küçük sporcumuz ve bu gittiği ilk Türkiye şampiyonasıydı. Alt yapıdan aldığım bir sporcuydu. Çok hırslı biriydi. Hırsıyla benim çok dikkatimi çekti. Elif’e baktığımda dedim ki ‘Geleceğin Türkiye şampiyonu’ ama ben bu kadar kısa bir sürede şampiyonluğu elde edeceğini tahmin etmiyordum. Ben direkt kulübe getirdim ve diğer arkadaşlarıyla antrenmana katıldı. Tekniği ve taktiği çok hızlı bir şekilde kavramasına rağmen beni boşa çıkarmadı” diye konuştu.

Başarılarından dolayı mutluluk duyduklarını belirten sporcular bir sonraki hedeflerinin Avrupa şampiyonası olduğu ve Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceklerini belirttiler.