Hamile ve engelli çalışanlar yarın izinli

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, hamile ve engelli çalışanların Çarşamba günü izinli sayılacağını açıkladı.

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  • 25.01.2022 22:14
  • Güncelleme: 26.01.2022 09:16
Hamile ve engelli çalışanlar yarın izinli
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, hamile ve engelli çalışanların Çarşamba günü izinli sayılacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Günaydın, "Meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda 26 Ocak Çarşamba günü ilimiz genelinde hamile ve engelli çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır" ifadelerini kullandı.

İHA

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