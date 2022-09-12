Halil Tekiner Dünya Eczacılık Tarihi Birliği Başkanlığına seçildi
Milano Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen 45. Genel Kurul Toplantısında 2023/2025 Dünya Eczacılık Tarihi Birliği Başkanlığına Kayserili Eczacı Halil Tekiner seçildi.
- 12.09.2022 11:31
- Güncelleme: 12.09.2022 11:33
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Milano'da bulunan Halil Tekiner, sosyal medya hesaplarından, 2 yıllığına Dünya Eczacılık Tarihi Birliği Başkanlığına seçildiğini duyurarak, yeni dönem için meslektaşlarından destek talebinde bulundu.
Haber Merkezi
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