Hakkında 7,5 yıl hapis cezası olan şüpheli yakalandı

.Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Develi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından terör suçlarından aranan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Mersin Ağır Ceza İlamat Masasının kararı ile FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay hüküm bulunan İ.Ç.’nin Develi’de yaşadığı belirlendi.

Ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. İ.Ç., adli işlemlerin ardından Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilecek.