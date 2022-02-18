Hakan Mengüç Tekden Lisesi'nde

Yazar, müzisyen Hakan Mengüç, 'Bir Usta Bin Çırak' Etkinliği kapsamında Özel Tekden Fen ve Anadolu Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi.

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  • 18.02.2022 16:44
  • Güncelleme: 18.02.2022 17:12
Hakan Mengüç Tekden Lisesi'nde
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yazar, müzisyen Hakan Mengüç, ‘Bir Usta Bin Çırak’ Etkinliği kapsamında Özel Tekden Fen ve Anadolu Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi.

Özel Tekden Fen ve Anadolu Lisesi Konferas Salonu’nda gerçekleşen etkinliğe, Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, Yazar, Müzisyen Hakan Mengüç ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte Hakan Mengüç, öğrencilere eserlerinden ve hayat hikayesinden bahsederken, eserlerinden bir kaçını da öğrencilere sergiledi. Etkinlik hakkında bilgiler veren Özel Tekden Fen ve Anadolu Lisesi Müdürü Göksel Orhan, fikir dünyasından ve sanat dünyasından insanlarla öğrencileri buluşturduklarını söyledi. Çırak olunmadan usta olunmayacağını dile getirerek, Bir usta bin çırak etkinliğimiz dopdolu devam ediyor. Yönetim kurulu başkanımız Kemal Tekden, Türkiye’nin fikir dünyasından, düşünce dünyasından ve farklı alanlarda uzmanlaşmış kişileri öğrencilerimiz ile buluşturup, onların bu kişilerden yararlanmasını istiyor. İnsan insanın ufkudur. Ufuk sahibi ileri görüşlü, öğrencilerimize büyük düşünmeyi öğretecek, farklı yeteneklere yönlendirecek ve geleceğe dair farklı projelere imza atabilecek özelliklere sahip olabilmeleri için bu tür ustalarla buluşturuyoruz. Ustanın yanında çırak olmadan usta olamayız. Ondan dolayı bu tür yazar, fikir dünyasından, sanat dünyasından insanlarla öğrencilerimizi buluşturuyoruz. Bu işe Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik ile başladık. Sonra gazeteci yazar Mete Yarar’ı getirdik. Ardından Hayati İnanç’la öğrencilerimizi buluşturduk. Daha sonra Prof. Dr. Derviş Karaboğa hocamızla öğrencilerimizi bir araya getirdik” diye konuştu.

Önümüzdeki aylarda da sürprizlerin devam edeceğini ifade eden Orhan sözlerine şu şekilde devam etti:

“Mart ayında da Türkiye’nin saygın şahsiyetleriyle öğrencilerimizi buluşturacağız. Mart ayında ki konuğumuzu da Kayserili hemşerilerimize ilan edeceğiz. O kişide insanlarımızın gönlünde taht kurmuş, kendi medeniyet ve kültürümüzü en iyi şekilde aktarmakta gayret gösteren ve bunun ezgisini, türküsünü yapan bir şahsiyet. O şahsiyet ile de öğrencilerimizi 24 Mart’ta büyük bir salonda buluşturacağız. Böylece bir usta bin çırak etkinliğimiz devam edecek. Her ay böyle bir etkinliği öğrencilerimiz ile gerçekleştireceğiz. Bu ayki konuğumuz ise müzisyen, yazar, besteci Hakan Mengüç’tü kendisine katkıları ve katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum.”

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İHA

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