Hakan Keleş: 'Oyun olarak günden güne iyiye gideceğimizi düşünüyorum'

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Kayserispor maçının ardından, İnşallah önümüzdeki hafta sonuna kadar istediğimiz oyuncuları alacağız, alternatiflerimizi çoğaltacağız. İyi yoldayız, kötü skor ama oyun olarak günden güne iyiye gideceğimizi düşünüyorum dedi.

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  • 28.08.2022 22:11
  • Güncelleme: 29.08.2022 09:39
Hakan Keleş: 'Oyun olarak günden güne iyiye gideceğimizi düşünüyorum'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Kayserispor maçının ardından, "İnşallah önümüzdeki hafta sonuna kadar istediğimiz oyuncuları alacağız, alternatiflerimizi çoğaltacağız. İyi yoldayız, kötü skor ama oyun olarak günden güne iyiye gideceğimizi düşünüyorum" dedi.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, skorun kötü olduğunu ancak takımın iyiye gideceğini düşündüğünü söyledi. Keleş, "Kaybettiğimiz için üzgünüz, beklemediğimiz bir skordu. İki hafta iyi bir gidişatımız vardı. Maça iyi başladık fakat çalıştığımız yerden bir gol yedik. Sonra ikinci yarı biraz daha toparladık, oyun üstünlüğünü aldık. Pozisyonlara girmeyi başladık ama kötü bir gol yedik, taçtan yediğimiz bir gol. Bize hiç yakışmadı. Sonra biraz dengemiz bozuldu. Oyun olarak yakaladığımız pozisyonlar vardı, geçiş oyununu iyi sonuçlandırabilirdik. Son vuruşlarda ve tercihlerde biraz hata yaptık. Yeni bir takımız. Yeni oyuncularımız var, alternatiflerimiz yok. İnşallah önümüzdeki hafta sonuna kadar istediğimiz oyuncuları alacağız, alternatiflerimizi çoğaltacağız. İyi yoldayız, kötü skor ama oyun olarak günden güne iyiye gideceğimizi düşünüyorum. Kayserispor’a başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

İHA

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