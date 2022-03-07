Haftanın ilk akaryakıt zammı geldi

Haftanın ilk akaryakıt zamları açıklandı. Buna göre benzin ve motorin gruplarında yeniden zamma gidilecek.

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  • 07.03.2022 19:22
  • Güncelleme: 07.03.2022 19:22
Haftanın ilk akaryakıt zammı geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan duyuruda benzin grubunda 57 kuruş ve motorin grubunda 1 lira 44 kuruş zam yapıldı. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak zamların pompa satış fiyatlarına yansıtılacağı bildirildi.

Sektör temsilcilerinin iddialarına göre yarın akaryakıt gruplarına yeni bir zam daha yapılacak. Buna göre benzine 2 lira 13 kuruş, motorine ise 2 lira 35 kuruş zam bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Bugün itibarıyla benzinin litresi ortalama 18 lira 77 kuruşa, motorinin litresi ortalama 19 lira 85 kuruşa ve otogazın litresi ise ortalama 10 lira 78 kuruştan satılıyor. Yeni zamlar ile birlikte benzin ortalama 19 lira 34 kuruşa, motorin ise ortalama 21 lira 29 kuruşa yükselerek satışa sunulacak.

Akaryakıt fiyatları, serbest piyasa çerçevesinde petrol dağıtım işletmeleri ve istasyonlarına göre farklılık gösterebilir.

1ha

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