Hafta sonu yasa dışı avcılık denetimleri gerçekleşti

Denetimler sırasında avcıların yasal çerçeveler içerisinde avlanıp avlanmadıkları ve kaçak gümeler (av için hazırlanmış izinsiz avcı kulübesi ve benzer yapılar) kontrol edildi.

Kayserinin çeşitli noktalarında yapılan denetimlerde yaklaşık olarak 150 avcı kontrol edilirken 3 kişiye usulsüz av yapmaktan idari para cezası düzenlendi.

