Hafta sonu yasa dışı avcılık denetimleri gerçekleşti

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri hafta sonu Kayseri'nin çeşitli yerlerinde yasa dışı avcılık denetimleri yaptı. 3 kişiye usulsüz av yapmaktan idari para cezası düzenlendi.

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  • 14.02.2022 11:11
  • Güncelleme: 14.02.2022 11:13
Hafta sonu yasa dışı avcılık denetimleri gerçekleşti
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 Denetimler sırasında avcıların yasal çerçeveler içerisinde avlanıp avlanmadıkları ve kaçak gümeler (av için hazırlanmış izinsiz avcı kulübesi ve benzer yapılar) kontrol edildi. 
Kayserinin çeşitli noktalarında yapılan denetimlerde yaklaşık olarak 150 avcı kontrol edilirken 3 kişiye usulsüz av yapmaktan idari para cezası düzenlendi. 
 

1ha

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