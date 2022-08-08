Hafta sonu denetlemesinde 6 kişi yakalandı
Kayseri'de güvenliğin sağlanması ve hırsızlık olaylarının önlenmesi amacıyla görevlendirilen güven timleri, hafta sonu yaptığı denetimlerde çeşitli suçlardan 6 kişiyi yakaladı.
- 08.08.2022 10:26
- Güncelleme: 08.08.2022 10:26
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından halkın güvenliğinin sağlanması ve özellikle artan hırsızlık olaylarının önüne geçebilmek amacıyla görevlendirilen güven kimleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Timler, Melikgazi ilçesi Gesi/Koramaz Vadisi, Sarımsaklı Barajı, Erciyes Bölgesi'nde bulunan mesire alanlarında ve Yeşilhisar ilçesi Soğanlı Örenyeri bölgesinde denetleme gerçekleştirdi.
Hafta sonu yapılan denetlemelerde yoklama kaçağı olarak aranan 2 İl Göç İdaresi tarafından aranan 4 yabancı uyruklu kişi olmak üzere toplamda 6 kişi yakalandı. Gözetim altına alınan kişiler hakkında işlem başlatıldı.