Hafta sonu denetlemesinde 6 kişi yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından halkın güvenliğinin sağlanması ve özellikle artan hırsızlık olaylarının önüne geçebilmek amacıyla görevlendirilen güven kimleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Timler, Melikgazi ilçesi Gesi/Koramaz Vadisi, Sarımsaklı Barajı, Erciyes Bölgesi'nde bulunan mesire alanlarında ve Yeşilhisar ilçesi Soğanlı Örenyeri bölgesinde denetleme gerçekleştirdi.

Hafta sonu yapılan denetlemelerde yoklama kaçağı olarak aranan 2 İl Göç İdaresi tarafından aranan 4 yabancı uyruklu kişi olmak üzere toplamda 6 kişi yakalandı. Gözetim altına alınan kişiler hakkında işlem başlatıldı.