Hafızlara belgeleri törenle takdim edildi

Sivas İl Müftülüğü bünyesinde hafızlık eğitimini tamamlayarak Diyanet İşleri Başkanlığınca gerçekleştirilen Hafızlık Tespit Sınavı'nda başarılı olan hafızlar için belge takdim töreni düzenlendi.

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  • 15.08.2022 10:28
  • Güncelleme: 15.08.2022 10:28
Hafızlara belgeleri törenle takdim edildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas İl Müftülüğü bünyesinde hafızlık eğitimini tamamlayarak Diyanet İşleri Başkanlığınca gerçekleştirilen Hafızlık Tespit Sınavı’nda başarılı olan hafızlar için belge takdim töreni düzenlendi.

İl Müftülüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen törende konuşan İl Müftüsü Remzi Pehlivan, “Kur’an-ı Kerim’i hıfz etmek, onu öğrenmek, öğretmek, anlamak ve yaşamak, Kur’an’a karşı yapılabilecek en güzel vazifelerdendir. Hafız olmak kolay değil ama muhafaza etmek daha da zor. Hafızlığınızı unutmama adına bundan sonra Kur’an’a daha çok zaman ayırmanız ve Kur’an-ı daha çok okumanız gerekiyor” dedi.

Hafızların yetişmesinde katkısı olan velilere de teşekkür eden Pehlivan, “Kur’an kursu öğreticilerimize ve maddi manevi destekte bulunan herkese teşekkür ediyorum. Diyanet İşleri Başkanlığımızca gerçekleştirilen Hafızlık Tespit Sınavı’nda başarı sağlayarak belge almaya hak kazanan öğrencilerimizi de ayrıca tebrik ediyorum” diye konuştu.

İl Müftüsü Pehlivan’ın yanı sıra Gemerek Müftüsü Harun Kılıç, Yıldızeli Müftüsü Taha Seyidoğlu, Müftü Yardımcısı Ünal Tan ve Eğitim Şube Müdürü Ziya Soyu hafızlığını tamamlayan öğrencilere hafızlık belgelerini takdim etti.

İHA

Kayseri Gündem
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