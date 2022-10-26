Hacizli aracı parçalayıp satan şahıstan uyuşturucu çıktı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hacizli bir aracı parçalayarak satan şahıstan yapılan aramalarda uyuşturucu madde de bulundu.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bir aracın parçalandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, E.S.’nin Kocasinan ilçesine bağlı Cırgalan Mahallesi’nde hacizli ve yakalama kararı olan bir aracın parçalarını söküp sattığı tespit edildi. Şahsın aracında yapılan aramalarda da 109 adet uyuşturucu hap bulundu.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, E.S. de işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.