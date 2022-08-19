Hacılar Ortaseki, doğaseverleri bekliyor

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, doğa ile iç içe eşsiz bir ortamda vakit geçirmek ve spor yapmak isteyen vatandaşları Ortaseki'ye davet etti.

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  • 19.08.2022 08:57
  • Güncelleme: 19.08.2022 10:51
Hacılar Ortaseki, doğaseverleri bekliyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, doğa ile iç içe eşsiz bir ortamda vakit geçirmek ve spor yapmak isteyen vatandaşları Ortaseki’ye davet etti.

Başkan Özdoğan, Ortaseki bölgesinin gerek sonbahar gerekse yaz aylarında ayrı güzelliklere sahip bir bölge olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

“İlçemiz Ortaseki mevkii, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından oluşturulan seyir terasları, yürüyüş yolları ve bisiklet parkuru sayesinde insanlarımız şehrin gürültüsünden uzak doğayla iç içe zaman geçirebilecek bir mekân. Her mevsim farklı renk ve güzelliğiyle kendini ortaya koyan Ortaseki Ormanları, Orman Bölge Müdürlüğü’nün eko turizm projesi çerçevesinde yapılan yönlendirme ve tanıtım tabelaları, yağmur barınakları, seyir terasları, yürüyüş yolları sayesinde bölgeye turizm açısından da ayrı bir değer kazandırmaktadır. Bizde belediye olarak yaptığımız farklı etkinliklerle bu bölgemizi gerek Kayseri gerekse tüm dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz. Bu bölgeye son zamanlarda yerli ve yabancı turistlerin geldiğini biliyoruz. Doğal güzellikler açısından oldukça zengin bir konuma sahip olan Ortasekimiz özellikle fotoğraf çekimine, doğa yürüyüşüne ve kamp kurmaya uygun bir alan. Bu eşsiz doğal güzelliğe tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum.”

Başkan Özdoğan, yapımı planlanan çadır kamp alanları sayesinde bölgenin iç ve dış turizmde söz sahibi olunmasını hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

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İHA

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