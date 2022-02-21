Hacılar Kapı'ya hafta sonu yoğun ilgi

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, hafta sonunda Erciyes Hacılar Kapı’da hem işletme sahipleri hem de vatandaşlarla bir araya geldi. Özdoğan, yapılan etkinliklerle Hacılar Kapı’nın cazibe merkezi haline geldiğini belirterek tüm vatandaşları Erciyes Hacılar Kapı’ya davet etti.

Hacılar Kapı’da işletme sahipleri ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Özdoğan, işletme sahiplerinin tesislerin doluluğundan memnun olduklarını söyleyen Başkan Özdoğan şu şekilde konuştu:

“Kayak yapmak isteyen ve güzel bir hafta sonu geçirmek isteyen vatandaşlarımız Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı’da ki mükemmel ortamda, son derece modern tesislerden yararlanma imkânı buluyor. Şehir içi ve şehir dışından gelen kayakçılarımız güzel Erciyes’imizin tesislerinden özellikle Hacılar Kapı’dan hem hafta içi hem de hafta sonu yararlanılabilir. Tüm halkımızı buraya davet ediyorum. Tesislerimizde her türlü imkânları bulabilmek mümkün.”

Özdoğan, hafta sonu yapılan etkinliklerle Hacılar Kapı’nın cazibe merkezi haline geldiğini belirterek tüm vatandaşları Erciyes Hacılar Kapı’ya davet etti. Hacılar Kapıda hafta sonunu kayak yaparak geçiren vatandaşlarda pistlerin güzelliğinden bahsederek özellikle bolkar için Hacılar Kapı’nın uygunluğuna dikkat çektiler.

İstanbul’dan Hacılar Kapı’ya gelen Cem Durul isimli vatandaş da Hacılar’ın Erciyes Dağı’nın en güzel bölümlerinden olduğunu söyledi. Yüksek seviye kayakçıların kendilerini geliştirebilmesi için en uygun pistlerin Hacılar Kapı’da olduğunu söyleyen Durul, “Hacılar Kapı Türkiye standartlarının üstünde bir pist. Bu bağlamda her seviyeden kayakçının ziyaret etmesi gereken bir bölge” dedi.