Hacılar'ın yazı ayrı, kışı ayrı güzel

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, Hacılar ilçesinin doğal güzellikleriyle her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu söyledi.

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  • 07.02.2022 13:39
  • Güncelleme: 07.02.2022 14:58
Hacılar'ın yazı ayrı, kışı ayrı güzel
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Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, Hacılar ilçesinin doğal güzellikleriyle her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu söyledi.

Başkan Özdoğan, Hacılar denince akla sanayi, tarım ve turizm geldiğini Anadolu’da ne varsa Hacılar’da bulmanın mümkün olduğunu söyledi. İlçenin yaz ve kış aylarında ayrı güzelliklere sahip olduğunu belirten Özdoğan şöyle konuştu;

“İyilikler, güzellikler, beraberlik, çalışma ve üretim ilçemizin her köşesinde mevcut. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nin 5’de 2’si Hacılar Bölgesi’ndedir ve birçok iş adamımızda Hacılarlı hemşerilerimizdir. Yine turizm dediğimizde yanı başımızda Erciyes Turizm Kayak Merkezi Hacılar Kapı, Hürmetçi Sazlığı, Karpuzsekisi, Uzun Göl, Ortaseki Bölgesi ilçemiz sınırları içerisinde bulunmaktadır. Bizlerde elimizden geldiği kadar bu bağlamda turizm fuarlarına katılmaya gayret ediyoruz. Neden diyecek olursanız turizm büyük bir sektör ve biz bundan payımızı almalıyız. Bütün bunlarla ilgili gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz.“

Hacılar halısının önemine dikkat çeken Özdoğan, turizm acentalarıyla ve kayağa gelen misafirlere Hacılar halısının tanıtımını yaparak bir sektör oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Özdoğan, Ortaseki bölgesinde seyir noktaları oluşturduklarını belirterek, bu noktalara fotoğraf sanatçılarını, Hacıların güzelliklerini görmeleri ve duyurmaları adına ilçeye davet ettik. İlçenin güzelliklerini dünyanın her yerinden izlemeye gelen yerli ve yabancı turistlerin olduğuna dikkat çeken Özdoğan, “Hacılar sadece Hacılar Meydanı’ndan ibaret değil. 12 ayrı mahallemiz birbirinden özel güzellikleri barındırıyor. Bütün mahallerimizin her birinin ayrı ayrı görülmesi gerekir” dedi.

Hacılar bağlarının yaz ve kış aylarında ayrı güzelliklere sahip olduğunu belirten Özdoğan, özellikle Hacılar’ın şehir merkezine en yakın ilçelerden biri olduğunu da hatırlattı.

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İHA

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