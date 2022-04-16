Hacılar'ın sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması

Hacılar ilçesinin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması belli oldu. Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı'nın verilerine göre Hacılar'ın, Türkiye genelindeki 973 ilçe arasından 134'üncü sıraya yükseldiğini açıkladı.

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  • 16.04.2022 13:49
  • Güncelleme: 16.04.2022 13:49
Hacılar'ın sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması

 Özdoğan, Kayseri’ye bağlı ilçeler arasında da 3’üncü gelişmiş ilçe olduklarını kaydetti.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, KayseRadar ve Hunat TV ortak yayınında Mustafa Bayram ve Kürşat Açıkgöz’ün sunduğu Ramazan Sohbetleri programına katıldı. Hacılarlı olan iş insanları Hacı Ali Baktır, KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya ve AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç de canlı yayına katıldı. Hacılar’da özellikle Ramazan’da hayırseverliğin zirve yaptığını belirten Başkan Özdoğan, ilçenin Kayseri’nin sanayi üssü gibi olduğunu dile getirdi. Buradan birçok iş insanının yetiştiğini ve ülke ekonomisine önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Özdoğan, bu insanların doğup büyüdükleri yeri de hiçbir zaman unutmadıklarını anlattı. ‘Hacılar’ denilince sanayici ve birlik beraberliğin akıllara geldiğini belirten Özdoğan, “Bize de sorarlar Hacılar deyince aklınıza ne gelir diye’, ben ısrarla sanayi derim. Sonrasında birlik beraberlik istişare kültürü derim. Bizde aynı şekilde sanayicilerden bu sıcaklığı aldığımız için bu birlikteliği gördüğümüz için, bu manada da bunu her zaman yürütmeye çalışıyoruz” dedi. 

HACILAR’IN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRASI

Hacılar’ın gelişmiş bir ilçe olduğunu belirten Bilal Özdoğan, bunun ekonomik tablolara da yansıdığını dile getirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı araştırmasını ilk kez paylaşan Özdoğan, “Basına geçmemiş bir bilgiyi vereyim sizlere. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ilçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE 2022) sıralaması 5 yıl aranın ardından yeniden yayınlandı. Buna göre ikinci kademe ilçeler arasında yer alan Hacılar ilçesi, Türkiye genelinde 973 ilçe arasında 134’üncü sırada gelişmiş ilçeler arasında yer almayı başardı.

Birinci kademede sadece 67 ilçe var ve İstanbul’un yüzde 70’i bu kademede. SEGE 2022’de ikinci kademe gelişmiş ilçeler arasında 0,963 skorla Türkiye’de 134’üncü sıraya yükselen Hacılar, il içindeki sıralamada ise 3’üncü sıraya yükseldi. Hacılar’ın bu denli gelişmesinin sebeplerinden biri finans sahipleriyle bilgi sahiplerinin bir araya gelmesi” diye konuştu.  

HACILAR’DA YARDIM FAALİYETLERİ

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçede yardımlaşma faaliyetlerinin de aralıksız sürdüğünü söyledi. Belediye olarak yaptıkları desteklerin olduğunu anımsatan Özdoğan, aynı zamanda iş insanlarının yönetiminde olduğu dernek ve vakıflar aracılığıyla da ihtiyaç sahiplerine ulaşıldığını aktardı.

1ha

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