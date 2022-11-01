Hacılar'ın Gelişimine Yönelik İstişare Toplantısı Yapıldı

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Yatırım Destek Ofisi uzmanlarınca ilçe gelişim planlarına yönelik proje bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda proje fikirleri istişare edilerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Hacılar Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi’nde düzenlenen proje toplantısına Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan’ın yanı sıra ilçedeki tüm kurum amirleri ve daire müdürleri katılım sağladı. Toplantı hakkında bilgi veren ORAN Kalkınma Ajansı Kayseri Yatırım Destek Koordinatörü Tolga Uyan, ’İlçe Gelişim Planı Hazırlık Çalışmaları’ çerçevesinde sunum yaptı. Uyan, toplantıda ilçedeki paydaşlarla, ilçenin güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehditler değerlendirilerek potansiyel proje fikirlerini istişare etti. Uyan, toplantının sonunda alınan bilgeler ışığında gelişim planı hazırlanarak ilgili bakanlığa iletileceğini söyledi. SOGEP hakkında bilgiler veren Uyan, ilçedeki kurum amirlerinin tek tek görüş ve fikirlerini dinledi. Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan’da Hacılar’ın kültürden sanata spordan eğitime tüm konularda çalışmalarının bulunduğunu, bu bağlamda her türlü proje çalışmasının ilçenin gelişmesi adına yapıldığını belirtti.

Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu’da, Hacılar’a proje bazında yapılması düşünülen her fikre açık olduklarını belirtti. Dertlioğlu, Hacılar ilçesinin gelişimi adına ORAN Kalkınma Ajansı iş birliğiyle yapılan toplantının meyvelerini önümüzdeki günlerde alacaklarını belirtti. Dertlioğlu, toplantının yeni kurulan S.S. Hacılar Erciyes Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin de ilerlemesi ve gelişmesi adına faydalı olacağını belirtti. Toplantı daha sonra karşılıklı fikir alışverişiyle devam ederek son buldu.