Hacılar'ın Gelişimine Yönelik İstişare Toplantısı Yapıldı

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Yatırım Destek Ofisi uzmanlarınca ilçe gelişim planlarına yönelik proje bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda proje fikirleri istişare edilerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

PAYLAŞ
  • 01.11.2022 13:37
  • Güncelleme: 01.11.2022 13:40
Hacılar'ın Gelişimine Yönelik İstişare Toplantısı Yapıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Yatırım Destek Ofisi uzmanlarınca ilçe gelişim planlarına yönelik proje bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda proje fikirleri istişare edilerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Hacılar Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi’nde düzenlenen proje toplantısına Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan’ın yanı sıra ilçedeki tüm kurum amirleri ve daire müdürleri katılım sağladı. Toplantı hakkında bilgi veren ORAN Kalkınma Ajansı Kayseri Yatırım Destek Koordinatörü Tolga Uyan, ’İlçe Gelişim Planı Hazırlık Çalışmaları’ çerçevesinde sunum yaptı. Uyan, toplantıda ilçedeki paydaşlarla, ilçenin güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehditler değerlendirilerek potansiyel proje fikirlerini istişare etti. Uyan, toplantının sonunda alınan bilgeler ışığında gelişim planı hazırlanarak ilgili bakanlığa iletileceğini söyledi. SOGEP hakkında bilgiler veren Uyan, ilçedeki kurum amirlerinin tek tek görüş ve fikirlerini dinledi. Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan’da Hacılar’ın kültürden sanata spordan eğitime tüm konularda çalışmalarının bulunduğunu, bu bağlamda her türlü proje çalışmasının ilçenin gelişmesi adına yapıldığını belirtti.

Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu’da, Hacılar’a proje bazında yapılması düşünülen her fikre açık olduklarını belirtti. Dertlioğlu, Hacılar ilçesinin gelişimi adına ORAN Kalkınma Ajansı iş birliğiyle yapılan toplantının meyvelerini önümüzdeki günlerde alacaklarını belirtti. Dertlioğlu, toplantının yeni kurulan S.S. Hacılar Erciyes Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin de ilerlemesi ve gelişmesi adına faydalı olacağını belirtti. Toplantı daha sonra karşılıklı fikir alışverişiyle devam ederek son buldu.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Bünyan'da mini terminal ve kapalı pazar yerinde inceleme

Bünyan'da mini terminal ve kapalı pazar yerinde inceleme

Büyükşehir'den personele e-Devlet Kapısı hizmet sunumu

Büyükşehir'den personele e-Devlet Kapısı hizmet sunumu

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı

'Evlad-ı Fatihan'a hizmet görevimizdir'

'Evlad-ı Fatihan'a hizmet görevimizdir'

Melikgazi Belediyesi'nin 17 adet dairesi ihale ile satılacak

Melikgazi Belediyesi'nin 17 adet dairesi ihale ile satılacak

Ekipler şüphelendikleri aracı takip etti, uyuşturucu madde ele geçirdi

Ekipler şüphelendikleri aracı takip etti, uyuşturucu madde ele geçirdi

Çok Okunanlar
1
5'inci Kitap Fuarı açılıyor

5’inci Kitap Fuarı açılıyor

2
Valilik ve Büyükşehir'den tarihi mekânda 'Orta Asya Türk Müziği' konseri

Valilik ve Büyükşehir'den tarihi mekânda 'Orta Asya Türk Müziği' konseri

3
Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

4
Kedi Bacağı Festivali iptal edildi

Kedi Bacağı Festivali iptal edildi

5
Kayserispor ile Galatasaray 43. randevuda

Kayserispor ile Galatasaray 43. randevuda

6
Bir hafta bir Yazar: Cafer Dalmaz

Bir hafta bir Yazar: Cafer Dalmaz

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor günü izinli geçirdi

Kayserispor günü izinli geçirdi

İşletmelere risk analizi yapma zorunluluğu geldi

İşletmelere risk analizi yapma zorunluluğu geldi

DAHA FAZLA
Cihannüma Derneği, 126 akademisyeni Kayseri'de buluşturacak

Cihannüma Derneği, 126 akademisyeni Kayseri’de buluşturacak

Çevre Bakanlığı'ndan Öksüt Maden İle İlgili ÇED Toplantısı

Çevre Bakanlığı'ndan Öksüt Maden İle İlgili ÇED Toplantısı

Geleneksel KANKA kermesi başladı

Geleneksel KANKA kermesi başladı

Narkotik polisinden zehir tacirlerine darbe

Narkotik polisinden zehir tacirlerine darbe

SMA'lı çocuklar için 5 bin kişi 5 bin lira

SMA’lı çocuklar için 5 bin kişi 5 bin lira