Hacılar Erciyesspor Yöneticisi Yasin Mutlu: 'Kupayı Kayseri'ye getirmek istiyoruz'

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele veren Hacılar Erciyesspor’un Yöneticisi Yasin Mutlu, Türkiye 3. Ligi’ne yükselerek şampiyonluk kupasını Kayseri’ye kazandırmak istediklerini söyledi.

Hacılar Erciyesspor yöneticisi Yasin Mutlu, Kayserispor’u örnek aldıklarını ve bütçeyi önemsemediklerini söyleyerek, "Tıpkı Kayserispor’daki gibi. Hayallerimiz bütçelerimizden büyük. Büyük bütçemiz yok ama kupayı Kayseri’ye getirmek istiyoruz" dedi.

Yasin Mutlu, sarı lacivertli kulüp olarak bu başarıyı sonuna kadar kovalayacaklarını söyleyerek, “Gönülden şampiyonluk istiyoruz. Ama biz başaramaz isek en azından Talasgücü Belediyespor veya Develigücü bunu başarsın. Kayseri’nin en az 1 tane 3.Lig takımına ihtiyacı var. Bunu da bu başarmalıyız diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.