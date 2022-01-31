Hacılar'da yoğun kar mesaisi sürüyor

Hacılarda etkili olan kar yağışının ardından Hacılar belediye başkanı Av. Bilal Özdoğan ekiplerin çalışmasını yerinde inceledi. Başkan Özdoğan vatandaşlara mecbur kalmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunarak yoğun kar yağışıyla birlikte ekiplerin aralıksız çalışmalarını sürdüğünü söyledi.

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  • 31.01.2022 15:05
  • Güncelleme: 31.01.2022 15:27
Hacılar'da yoğun kar mesaisi sürüyor
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Hacılarda etkili olan kar yağışının ardından Hacılar belediye başkanı Av. Bilal Özdoğan ekiplerin çalışmasını yerinde inceledi. Başkan Özdoğan vatandaşlara mecbur kalmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunarak yoğun kar yağışıyla birlikte ekiplerin aralıksız çalışmalarını sürdüğünü söyledi.

Hacılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yoğun şekilde yağan kar yağışı sonrasında 7/24 çalışarak kapalı yol kalmamasını sağladı. İlçede hayatı kolaylaştırmak adına tüm hazırlıkların önceden yapıldığını belirten Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, kar yağışıyla birlikte ekiplerle birlikte yollarda incelemelerde bulundu. Başkan Özdoğan, vatandaşları uyararak mecbur kalmadıkça yola çıkmamaları tavsiyesinde bulundu. Başlayan kar yağışıyla birlikte ilçede ekiplerin ara vermeden çalıştığını hatırlatan Başkan Özdoğan, ana güzergâh ve bağlar bölgesinde ekiplerin 7/24 çalıştığını belirtti. Ekiplerinin kesintisiz hizmet verdiğini vurgulayan Özdoğan, şöyle konuştu; “İlçemizde yağan kar yağışıyla birlikte yoğun kar yağışına rağmen ekiplerin sabahın ilk saatlerinden itibaren yollarımız açıldı. Ancak devam eden kar yoğunluğunun olduğunu gözlemlemekteyiz, bütün çalışmalarımız ulaşımın aksamaması yönünde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmaması için vatandaşlarımızın aldığımız önlemlere ilave tedbirli davranmalarını rica ediyoruz. 10 iş makinası ve 40 personelimizle çalışmalarımız sürmektedir. Kar yağışını göz önüne alarak mecbur kalınmadığı sürece yola çıkılmamasını istirham ediyoruz.” dedi.

Özdoğan, amacımız vatandaşımızın oluşabilecek olumsuz durumlara maruz kalmamaları için çalışmaların gün boyunca süreceğini belirtti. Ayrıca vatandaşların 442 37 77 telefondan anında Fen İşleri Müdürlüğüne ulaşılabileceğini de sözlerine ekledi.

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İHA

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