Hacılar'da sokak hayvanları unutulmuyor

Hacılar Belediyesi yoğun kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını unutmuyor. Belediye ekipleri ilçenin belirli noktalarında düzenli olarak besleme yapıyor.

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  • 25.01.2022 12:03
  • Güncelleme: 25.01.2022 12:10
Hacılar'da sokak hayvanları unutulmuyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hacılar Belediyesi yoğun kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını unutmuyor. Belediye ekipleri ilçenin belirli noktalarında düzenli olarak besleme yapıyor.

Hacılar Belediyesi ekipleri, kar yağışından olumsuz etkilenen sokak hayvanları için ilçenin farklı noktalarında ve daha çok kırsal kesimlerde sokak hayvanlarını tespit ederek besleme yapıyor. Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, "Besleme yaptığımız bu hayvanların hemen hemen hepsi kırsal kesimde yaşıyor ve soğuk kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çekiyor. Belediye olarak rutin yaptığımız besleme çalışmalarına bu soğuk havalarda daha fazla önem veriyoruz" dedi.

İlçe genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına ilçenin muhtelif yerlerinde bulunan 6 adet besleme odağında düzenli olarak yaptıkları besleme çalışmasını artırdıklarını kaydeden Başkan Özdoğan, “İçinde bulunduğumuz kış şartlarında tabi ki tüm canlıları düşünen bir belediye olarak sokak hayvanlarını da düşünmeye devam ediyoruz. Yaptığımız çalışmalarla ilçemizde bulunan besleme odaklarının yemlemesini sürekli yapıyoruz. Her türlü canlının yanında olacağız” ifadelerini kullandı.

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İHA

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