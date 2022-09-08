Hacılar'da sanayi arsası satış ihalesi gerçekleşti

Mülkiyeti Hacılar Belediyesi'ne ait Karpuzsekisi Mahallesi'nde bulunan 19 adet sanayi arsası açık artırma ihale usulü ile satıldı. Başkan Özdoğan ihaleden elde edilen 91 Milyon 570 Bin TL gelirin kentsel dönüşüm çalışmasına aktarılacağını belirtti.

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  • 08.09.2022 11:50
  • Güncelleme: 08.09.2022 11:50
Hacılar'da sanayi arsası satış ihalesi gerçekleşti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Mülkiyeti Hacılar Belediyesi’ne ait Karpuzsekisi Mahallesi’nde bulunan 19 adet sanayi arsası açık artırma ihale usulü ile satıldı. Başkan Özdoğan ihaleden elde edilen 91 Milyon 570 Bin TL gelirin kentsel dönüşüm çalışmasına aktarılacağını belirtti.

Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi’nde Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan’ın başkanlığında açık teklif usulü ile gerçekleşen ihalede 3 Bin ile 4 Bin metrekare arasında değişen 19 adet sanayi arsası 91 Milyon 570 Bin TL’ye satıldı. Yapılan ihalenin hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Özdoğan ihale süreci hakkında katılımcılara bilgi vererek, "İhale sürecinin tamamlanmasının ardından bölgede alt yapı ve yol çalışmaları başladı. Bölgede Ekim sonu itibariyle ham yol çalışması bitmiş olacak, 2023 sonuna kadar elektrik su ve diğer alt yapı çalışmalarımız da tamamlanmış olacak. İnşallah çalışmalarımızı bu şekilde tamamlayacağız" DEDİ.

Daha sonra arsa satışı ihalesine geçildi. Yapılan ihalede 19 adet sanayi arsası satıldı. Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan kentsel dönüşüm alanında yapılan çalışmaları da yerinde inceleyerek çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirtti. Özdoğan, arsa satışı ihalesinden elde edilen gelirin kentsel dönüşüme aktarılacağını belirterek, şunları söyledi:

"Görüldüğü üzere kentsel dönüşüm çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bulunduğumuz alanda 2. etap 4 bloktan oluşan 152 dairenin geçtiğimiz ay yaptığımız ihale neticesinde hızla ilerlediğini görüyoruz. Önceki gün yaptığımız ihalemizle belediyemizin temin ettiği 91 Milyon 570 Bin TL’lik gelir bu alandaki çalışmalarımıza aktarılacak. Bu manada katkılarından dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum’a önceki dönem bakanlarımız Mehmet Özhaseki, Mustafa Elitaş, Taner Yıldız ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ediyorum. Kentsel dönüşüm bir süreçtir diyen Başkan Özdoğan, “Kentsel dönüşümde oluşan yapılara kaynak oluşturmak ciddi bir çalışma gerektiren bir süreçtir. Yapmış olduğumuz ihalemizle finansımızı sağlamış durumdayız. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."

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İHA

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